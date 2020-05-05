Трамп пообіцяв оприлюднити доповідь про походження коронавірусу

США оприлюднять доповідь про походження коронавірусу, заявив президент Дональд Трамп, виступаючи 5 травня в Білому домі перед поїздкою до Аризони.

«Ми відзвітуємо про це через деякий час», – сказав Трамп. Він не уточнив, коли саме це станеться.

Президент США Дональд Трамп неодноразово говорив, що має докази виникнення вірусу в лабораторії в Ухані. Частина науковців вважає, що в 2019 році вірус поширився з тварин на людей на ринку морепродуктів у цьому ж місті.

Державний секретар США Майк Помпео заявив 3 травня, що США мають «величезні докази» на підтвердження теорії поширення вірусу з лабораторії.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляє, що уряд Сполучених Штатів не надав жодних доказів на підтвердження «спекулятивних» тверджень чиновників адміністрації Трампа, що новий коронавірус бере свій початок у лабораторії міста Ухань у Китаї. Раніше офіційний Пекін відкинув цю теорію як «божевільну».

Китайські державні ЗМІ звинуватили Помпео і Трампа в «поширенні брехні» та наголосили, що в разі наявності у США доказів Вашингтон має їх надати.