Помпео: Китай «відповість» за дезінформацію про коронавірус

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що влада Китаю зробила все можливе, щоб світ не зміг вчасно дізнатися про загрозу COVID-19. Помпео сказав про це 3 травня в інтерв’ю телеканалу ABC News.

За його словами, це було класичною спробою комуністичної дезінформації, і Китай за це «відповість».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про докази, які дають йому «високу ступінь впевненості» в тому, що коронавірус був отриманий з китайської вірусологічної лабораторії.

Виступаючи в Білому домі 30 квітня, Трамп сказав, що бачив докази, але відмовився повідомити подробиці, додавши: «Я не можу вам цього сказати. Мені не дозволено вам це говорити».

Такі заяви американського президента, ймовірно, збільшать розбіжності між Сполученими Штатами і Китаєм щодо походження коронавірусу. Адже Трамп повторив припущення, що коронавірус міг бути запущений через помилки в лабораторії в Ухані.

Трамп заявив про можливість того, що Китай або не зупинив вчасно первісний спалах коронавірусу, або дозволив вірусу поширитися, і пригрозив Пекінові введенням нових мит.

Відповідні заяви були зроблені після того, як спецслужби США заявили, що все ще вивчають версію, що пандемія могла виникнути в результаті форсмажорного випадку в китайській лабораторії.

Уханьська лабораторія раніше відкинула твердження президента США. Але китайські офіційні особи визнали, що досі немає остаточних відповідей щодо того, де і як почалася хвороба. Більшість експертів вважають, що коронавірус, пов’язаний з поточною пандемією, виник на ринку з продажу диких тварин в Ухані і перекинувся з тварин на людей.

Офіційний Пекін раніше у відповідь на звинувачення Вашимнгтона припустив, що то військові США могли доставити коронавірус в Китай. Також влада Китаю звинуватила американських посадовців у «брехні», щоб відвернути увагу від власної неспроможності подолати спалах.