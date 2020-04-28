Китай звинувачує американських політиків у «поширенні брехні» щодо коронавірусу

Офіційний Пекін звинуватив американських політиків у «поширенні брехні» про пандемію коронавірусної інфекції.

«Вони мають лише одну мету: зменшити свою відповідальність за власні заходи щодо запобігання та контролю епідеміі та відвернути увагу громадськості!, – заявив речник міністерства закордонних справ Китай Ген Шуан на брифінгу 28 квітня.

Президент США Дональд Трамп неодноразово під час своїх виступів наголошував на ролі Китаю, звідки небезпечний вірус став поширюватися по всьому світу. Американський лідер вказував, що Пекін, на його думку, приховував значну частину інформації, яка могла допомогти іншим країнам у боротьбі з COVID-19. Також Трамп погрожував вимагати відшкодування збитків від Китаю за спалах пандемії.