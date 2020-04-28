В Україні зафіксували 401 новий випадок захворювання на COVID-19 – МОЗ

Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні зросла на 401, повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я вранці 28 квітня. Загальна кількість випадків зросла до 9410, з них 239 – летальних випадків (132 чоловіки та 107 жінок). Водночас 992 пацієнти одужали.

«На амбулаторному лікуванні 6 430 пацієнтів, з них 1 532 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 2 980 осіб, з них 311 медиків. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 121 людина, у тому числі одна дитина та 7 медиків», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦГЗ, серед всіх захворілих є 639 дітей та 1843 медиків.

Усього в Україні досліджено 98 719 зразків методом ПЛР, додали у відомстві.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 28 квітня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі перевищила 3 мільйони (3 041 777), понад 894 тисячі людей одужали, понад 211 тисяч померли.​