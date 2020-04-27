У гуртожитку на Київщині виявили масове захворювання на коронавірус – ОДА

У селі Петропавлівська Борщагівка Київської області в гуртожитку виявили масове захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації (ОДА). На даний час підтверджено вже сім випадків COVID-19, всього в гуртожитку мешкають близько півтори сотні людей, переважно іноземних студентів.

«Це 20-поверхова споруда, що належить приватному ВНЗ. Система – блочна. На кожному поверсі по чотири блоки. На кожні три кімнати: кухня і санвузол. За попередніми оцінками, наразі там знаходиться 152 людини, переважно іноземні студенти. Захворіло шість із них та комендант гуртожитку», – йдеться в повідомленні.

В ОДА уточнили, що вогнище виявили випадково. «У ніч проти п’ятниці 22-річному хлопцю стало зле, і він втратив свідомість. Ніяких симптомів коронавірусу не мав. Проте, у лікарні йому зробили ПЛР-тест і за добу дізналися про позитивний результат. В неділю почали тестувати контактних осіб. На сьогодні протестували 20 людей. Увечері надійшло ще 50 зразків. Тестування триває», – додали в ОДА.

На даний час до гуртожитку не допускають сторонніх, обмежене пересування мешканців між поверхами, проводять щоденний температурний скринінг усіх мешканців, проводять дезінфекцію гуртожитку.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, станом на ранок 27 квітня в Київській області виявили 570 випадків коронавірусу.