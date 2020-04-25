У Запоріжжі закрили на карантин гуртожиток через спалах COVID-19

25 квітня міська влада Запоріжжя закрила на карантин один з гуртожитків міста, де тест на коронавірус показав позитивний результат у 13 людей. Усіх осіб, які мають позитивний результат тесту, а також контактних із ними мешканців гуртожитку до кінця доби доправлять до кінця доби каретами «швидкої» до запорізьких лікарень для лікування та обсервації, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Захворювання спочатку виявили в однієї з мешканок гуртожитку, яку шпиталізували до обласної інфекційної лікарні. Після проведення тестування осіб, які проживали з нею на одному поверсі гуртожитку, було виявлено й інших інфікованих.

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Радник мера Запоріжжя, представник місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Валерій Еделев, що перебував на місці події, розповів Радіо Свобода, що контактних осіб доправили на обсервацію окремо від тих, у кого виявили коронавірус.

«Відбулося масове зараження у одній точці, тобто ми отримали 13 випадків з 35 перевірених. Майже 50% дали позитивний результат на тест. Це була лише перевірка одного поверху – п’ятого поверху п’ятиповерхового гуртожитку. Ми повністю закрили гуртожиток для відвідування. Всіх, хто отримав позитивний тест, відправили до лікарні на лікування. Вони, правда, без симптоматики: ніяких симптомів особливо нема, окрім позитивного результату. Вони будуть перебувати під наглядом лікарів. Всіх контактних з цього поверху відвезли на ізоляцію в іншу, 8-у лікарню. Там вони теж будуть перебувати під наглядом лікарів», – сказав він.

Еделев також додав, що надалі всі мешканці гуртожитку перебуватимуть у закритому режимі.

Міська влада зобов’язалася забезпечити закритий на карантин гуртожиток продуктами харчування. Також планується протестувати на коронавірус всіх його мешканців.

Еделев зазначив, що тестування мають пройти всі мешканці гуртожитку.

«Залежно від результатів тестів будуть прийматися по кожному конкретному випадку рішення. Прописано понад 150 осіб, але зараз проводиться перевірка, бо є прописані, які живуть, а є такі, що не живуть. Якщо буде позитивний тест, то доправлять в 7 лікарню, де будуть перебувати під наглядом лікарів і проходити курс лікування. А якщо просто контактний буде з цими людьми, то він буде (направлений – ред.) на обсервацію, під наглядом, але в іншій лікарні», – додав Еделев.

Наразі поліція огородила стрічками майданчик довкола входу до закритого на карантин гуртожитку. На місці також чергують представники правоохоронних органів, які пропускають до будівлі лише його мешканців та медиків.

Вдень 25 квітня мер Запоріжжя Володимир Буряк скликав естрене засідання міської комісії з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуацій через спалах зараження на коронавірусну хворобу COVID-19 в одному з міських гуртожитків.