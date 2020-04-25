На Дніпропетровщині – 45 нових випадків COVID-19 в двох реабілітаційних цетрах

На Дніпропетровщині за добу виявили 45 нових випадків коронавірусної хвороби в двох реабілітаційних цетрах у передмісті Дніпра. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.
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В одному з реабілітаційних центрів виявили 40 інфікованих, в другому – шість.
За попередніми даними, усі мешканці реабілітаційних центрів інфікувалися через контакти з релігійним зібранням у Першотравенську.
Загалом, за інформацією з обласної ради, станом на вечір 25 квітня на Дніпропетровщині виявили більш ніж пів сотні нових випадків хвороби, загальна кількість хворих – 294. 11 людей одужало, одна – померла.
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24 квітня в прокуратурі області повідомили, що відкрили справу через виявлення коронавірусу в реабілітаційних центрах міста Підгородне, що в передмісті Дніпра. Серед людей, які живуть у трьох реабілітаційних центрах міста, підтвердилось 26 випадків зараження. Ці люди, які контактували з релігійною громадою ХЦ «Нове покоління», яка, попри карантин, збиралася в Першотравенську.
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