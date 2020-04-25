На Дніпропетровщині – 45 нових випадків COVID-19 в двох реабілітаційних цетрах

На Дніпропетровщині за добу виявили 45 нових випадків коронавірусної хвороби в двох реабілітаційних цетрах у передмісті Дніпра. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

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В одному з реабілітаційних центрів виявили 40 інфікованих, в другому – шість.​

За попередніми даними, усі мешканці реабілітаційних центрів інфікувалися через контакти з релігійним зібранням у Першотравенську.

Загалом, за інформацією з обласної ради, станом на вечір 25 квітня на Дніпропетровщині виявили більш ніж пів сотні нових випадків хвороби, загальна кількість хворих – 294. 11 людей одужало, одна – померла.

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