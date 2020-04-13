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14 квітня 2020, Київ 00:29
Новини | Коронавірус

Перші випадки COVID-19 серед дітей виявили на Дніпропетровщині

Прийом хворих на коронавірусну інфекцію, ілюстративне фото

На Дніпропетровщині виявили перші випадки захворювання на коронавірусну інфекцію серед дітей, повідомили в пресслужбі обласної ради. За даними з облради, станом на вечір 13 квітня зафіксовано 11 нових випадків COVID-19 в області, серед пацієнтів двоє дітей – 6 і 15 років.

Шість із 11 нових випадків зафіксовані в Павлограді, Петропавлівському й Павлоградському районах.

Це ті, хто контактував із релігійним осередком християнської церкви «Нове покоління» у Першотравенську, де спалах коронавірусної інфекції був зафіксований 7–8 квітня.

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