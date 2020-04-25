Запоріжжя: мер скликає комісію з надзвичайних ситуацій через спалах COVID-19 у гуртожитку

Мер Запоріжжя Володимир Буряк скликає естрене засідання міської комісії з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуацій через спалах зараження на коронавірусну хворобу COVID-19 в одному з гуртожитків. Про це повідомляє пресслужба Запорізької міської ради.

«Наразі відомо, що в одному з гуртожитків у Олександрівському районі виявлено 11 хворих на коронавірусну інфекцію. Проводяться відповідні протиепідемічні заходи: гуртожиток закрито та буде проведено санітарну обробку, а всім його мешканцям зроблять тести на виявлення коронавірусу», – йдеться в заяві.

Читайте також: «Я не відчувала ускладнень від хвороби» – лікарка з Монастириськ, в якої діагностували COVID-19​

Міська рада закликає жителів Запоріжжя дотримуватися вимог карантину та «не виходити на вулицю».

За даними МОЗ, станом на ранок 25 квітня в Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 201 людина померла, одужали загалом 782 людини.