На Запоріжжі на Великдень запроваджують додаткові карантині заходи

У Запорізькій області на період святкових днів запроваджують додаткові обмеження на в’їзд до міст, де зафіксовані випадки захворювання COVID-19.

Як повідомили під час спеціального брифінгу у Запорізькій облдержадміністрації, в’їхати в такі міста можна буде за спецперепусткою, а також громадянам, які зареєстровані в цих населених пунктах і повертаються до них.

«На святкові дні в’їзд і виїзд у карантинні зони буде заборонений. Це не стосується «швидких» і тих, хто працює на підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста… Тому заздалегідь купуйте все необхідне і святкуйте Великдень удома», – заявив під час брифінгу голова Запорізької ОДА Віталій Туринок.

Додаткові обмеження на в’їзд до міст, де виявлено захворювання COVID-19, діятимуть упродовж святкових днів 18–20 квітня і будуть зняті у вівторок, 21 квітня.

9 квітня в Запорізькій області довкола міст Запоріжжя, Мелітополя, Бердянська, де виявлено випадки коронавірусного захворювання, запрацювали карантинні контрольно-пропускні пункти. Також напередодні, 14 квітня, рішенням позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області такі КПП було запроваджено і довкола міста Енергодару, де також виявлено випадки захворювання COVID-19.

23 березня на території міста Запоріжжя і Запорізької області було запроваджено режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом.

На ранок 15 квітня в Запорізькій області зафіксовано 99 випадків коронавірусного захворювання, зокрема 48 – у Запоріжжі, двоє мешканців регіону померло від COVID-19.

В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3 764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, із них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.