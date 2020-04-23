Організаторка акції протесту підприємців у Запоріжжі отримала адмінпротокол

Організаторка автопробігу на підтримку малого та середнього бізнесу в Запоріжжі Лідія Кривенко отримала адміністративний протокол за порушення вимог карантину. Як повідомила Радіо Свобода сама Кривенко, вона незгодна з висунутими поліцією обвинуваченнями щодо порушень і планує оскаржувати протокол у суді.

«Я була з юристом при врученні. Ми написали, що заперечуємо. Будемо чекати суду, бо справа в тому, що вони пишуть, що ми порушили з площі Свободи (ред. – однією з точок старту автопробігу у Запоріжжі була площа Свободи), від самого початку. Вони там стояли, могли і там протокол скласти. Інкримінують, що порушили карантинний режим, хоча їм і казала, що ви самі розумієте, що як такого карантину нема, бо порушення Конституції… Чому і в нас, і в інших містах, якщо складають протоколи, то судді не розглядають. Подивимось як тут поставляться до нашого порушення тим більш, що ми були по дві людини у машині, у масках, рукавичках, виходила передавати звернення я одна», – розповіла голова спілки підприємців «Ніка» Лідія Кривенко.

У головному управлінні Національної поліції в Запорізькій області підтвердили Радіо Свобода інформацію щодо вручення адмінпротколу протоколу організатору акції протесту. У відомстві повідомили, що він складений у зв’язку з порушенням вимог щодо обмеження масових заходів в умовах карантину.

«Сьогодні було вручено копію протоколу жінці 1958 року за ознаками статті 44 з позначкою 3. Це порушення правил щодо карантину людей Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це організація проведення масового заходу, чим порушила пункти постанови Кабінету міністрів України 211-ї (ред. – постанова «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 року з доповненнями і змінами)», – розповіла заступник начальника відділу комунікації головного управління Національної поліції області Анна Максименко.

Напередодні, 22 квітня, в Запоріжжі відбулася акція на підтримку малого та середнього бізнесу, який був змушений тимчасово припинити роботу на час карантину. Щоб не порушувати вимоги карантину, захід відбувся у формі автопробігу, а учасники акції протесту не виходили з машин. До «мітингу» долучилася понад сотня підприємців на власних автомобілях.

Учасники акції проїхалися центральним проспектом міста, зробивши зупинки біля будівель Запорізької ОДА та мерії. Там представниця протестувальників передала офіційне звернення учасників протесту до органів влади. У пресслужбі Запорізької мерії Радіо Свобода повідомили, що пропозиції і вимоги учасників акції будуть враховані при розробці місцевої програми виходу з кризи, зокрема щодо підтримки місцевого бізнесу.