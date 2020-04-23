Оперний співак витратив тижні на те, щоб залучити жителів Владикавказа, столиці Північної Осетії, до протесту проти карантину, запровадженого владою у зв'язку з пандемією коронавірусу. У своєму останньому зверненні до підписників на ютубі він звинуватив посадовців у використанні «вірусу, якого не існує», щоб обкрадати населення.

Пізно ввечері 17 квітня поліція заарештувала Вадима Челдієва у нього вдома в Санкт-Петербурзі та звинуватила його згідно з новим законом щодо поширення «фейкових нових» про COVID-19. Бувши прихильником маргінальних теорій змови, Челдієв отримав значну хвилю підтримки, граючи на почуттях ностальгії за Радянським Союзом та обзиваючи коронавірус вигадкою.

Але попри арешт, прихильники Челдієва у Владикавказі, його рідному місті, прислухалися до закликів та вийшли на головну площу міста 20 квітня. Окрім звільнення Челдієва, натовп із 2 тисяч людей вимагав скасування правил самоізоляції та відставки губернатора регіону Вячеслава Бітарова.

«Я не придумав цю хворобу, – сказав Бітаров, коли прийшов на площу, щоб заспокоїти натовп, – Існує лише одне вихід – залишатися вдома».

У Владикавказі, як і в інших російських містах, критики кажуть, що невдоволення через ізоляцію вдома та інші обмеження на пересування, запровадженні владою, виникло у зв'язку з поширеним відчуттям, що уряд робить занадто мало для підтримки тих, хто втратив роботу та джерело доходу в умовах карантину.

Ми самостійно будемо заробляти гроші на хліб, просто дайте нам роботу

«Ми вимагаємо роботи, – заявив Кавказькій службі Радіо Свобода один із мітингарів у Владикавказі Олег Бокоєв. –​ Ми самостійно будемо заробляти гроші на хліб, просто дайте нам роботу».

У зв'язку з тим, що Міжнародний валютний фонд прогнозує цього року 5-відсоткове скорочення ВВП у Росії, а ціни на нафту стрімко падають до безпрецедентного рівня, президент Володимир Путін та його уряд намагаються заспокоїти населення обіцянками про допомогу робітникам, які тимчасово не працюють, та підтримку малого і середнього бізнесу.

Однак економічні наслідки карантину почали завдавати удар. Згідно з даними фінансової газети «Відомості», у березні 67 тисяч приватних підприємців закрили свій бізнес – це на 77% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Опитування, проведене Центральним банком цього місяця, показало, що 35% росіян відчули зменшення своїх доходів, а 16% заявили, що падіння було дуже значним. Третина респондентів підтвердила, що очікує погіршення ситуації у найближчі тижні. Рівень реальної заробітної платні у Росії уже декілька років падає.

Протест у Владикавказі став першим великим політичним мітингом в Росії з початку пандемії та демонстрацією непокори проти запровадженого державою карантину, який почався 30 березня у Москві та швидко поширився в інших регіонах.

Мітинг тривав декілька годин, але до кінця дня поліція розігнала протестувальників. Посадовці повідомили, що поліція затримала 39 людей, а Чалдієв, якого після арешту привезли з Санкт-Петербурга в Північну Осетію, буде перебувати під вартою два місяці.

Алік Пухаєв, владикавказький блогер, який брав участь в акції протесту, сказав, що багато учасників ототожнюють себе з неортодоксальними поглядами, включно із запереченням пандемії, які, схоже, поділяє Челдієв, колишній співак Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі. Однак гнів через падіння доходів та безробіття був головною рушійною силою протесту.

Віртуальні протести

«Люди були довго змушені ізолюватися, але, водночас, вони бачать, як продовжують працювати великі фабрики та магазини», – сказав Пухаєв у телефонному інтерв'ю з Радіо Свобода. – Їхні малі підприємства збанкрутують. Багато людей вже втратили роботу».

Звісно, Росія не єдина, хто стикнувся із невдоволенням громадськості через економічні втрати в умовах пандемії. Бразилія та Сполучені Штати стали свідками вуличних протестів проти нав'язаних державою карантинних заходів, тож уряди багатьох країн намагаються витримати шквал критики щодо бездіяльності та недостатньої державної допомоги.

Проте оскільки у Росії, принаймні згідно з тим, як сам уряд трактує закон, несанкціоновані мітинги заборонені, тому багато людей організовують «віртуальні протести». Через такі додатки як «Яндекс-карти» та служба GPS люди «збираються» під урядовими будівлями у великих містах та публікують коментарі, засуджуючи те, що вони називають офіційною байдужістю.

«Виплачуйте людям пільги! На що можуть жити люди, які втратили роботу?!», – йдеться в одному з коментарів, опублікованому у великому південному місті Ростові-на-Дону. «Годуй моїх дітей!», – пише інший користувач.

Додаток «Яндекса» зазвичай використовують водії, щоб інформувати інших про затори та інші перешкоди на дорогах. Більшість коментарів зникло після публікації, і російський інтернет-гігант, який у минулому зазнав тиску Кремля, стикнувся зі звинуваченнями у тому, що він їх видалив, щоб уникнути неприємностей з боку уряду. Представник компанії GPS-служби повідомив виданню «Відомості», що коментарі зникають, щоб уникнути перевантаження навігаційної служби, коли їх одночасно публікується дуже багато.

Але поки тривають віртуальні мітинги, існує мало ймовірності того, що вуличні акції протесту, які пройшли у Владикавказі, поширяться за межі Північної Осетії. Влада Владикавказу пообіцяла надати «всю необхідну допомогу» тим, хто втратив роботу. Протягом двох днів після проведення протесту, демонстрації не повторювалися.

В інших регіонах Росії, зіткнувшись з великими штрафами та ув'язненням навіть за те, що людина вийшла з дому без поважної причини, багато хто використовує онлайн-платформи, щоб висловити власне невдоволення.

Катерина Шульман, московський політолог, каже, що уряд Путіна, ймовірно, не стикнеться із серйозними випробуваннями до тих пір, поки не будуть зняті перші обмеження, і поки росіяни не почнуть розуміти, яке довготривале економічне потрясіння принесла пандемія.

«Я очікую, що ми побачимо пом'якшення обмежень з середини травня, – сказала вона в телефонному інтерв'ю. – І тоді почнеться реальна політика. Не про карантин, а про бідність».