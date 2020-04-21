У багатьох країнах світу відбуваються протести проти обмежень у зв’язку з COVID-19

Демонстрації проти обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції, відбулися в Сполучених Штатах, Бразилії, Росії та багатьох інших країнах світу.

У США акції протесту зафіксовані у багатьох штатах – від Нью-Гемпширу й Меріленда до Пенсильванії до Техасу та Каліфорнії. Демонстранти переважно були без захисних масок, багато хто ігнорував заходи соціального дистанціювання. Найчисельнільший протест був у столиці штату Мічиган, місті Лансінг, де зібралося близько трьох тисяч протестувальників.

Президент США, республіканець Дональд Трамп своїми твітами підтримав демонстрантів у трьох штатах (Міннесоті, Мічигані та Вірджинії), очолюваних губернаторами з Демократичної партії.

Ці демонстрації привернули увагу, але протестувальники представляють меншість: понад 80 відсотків жителів США схвалили режим обмежень, згідно з останнім опитуванням, проведеним Quinnipiac.

У неділю, 19 квітня, близько 600 демонстрантів біля штабу армії в столиці Бразилії протестували проти наказів про перебування вдома, виданих губернаторами штатів. До демонстрантів приєднався крайньо правий президент Жаїр Болсонару. Бразильський президент постійно критикував карантинні заходи, які є менш суворими, ніж ті, що існують у Європі та сусідніх країнах Латинської Америки.

Сотні людей відмовились від рекомендацій дотримуватися соціальної дистанції в понеділок, 20 квітня, в місті Владикавказі, столиці Північної Осетії в російській частині Кавказу. Учасники демонстрації вийшли на протест проти коронавірусних обмежень. Кілька протестувальників були затримані.

Протест виник на тлі обурення багатьох росіян через відсутність адекватної, на їхню думку. підтримки пересічних людей, а також малого та середнього бізнесу під час епідемії.

Демонстрації також відбулися в Південній Африці, Нігері, Тунісі, Колумбії та Венесуелі, де люди вимагати більшої фінансової та продовольчої допомоги.