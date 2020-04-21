Дослідження ЄС: Росія та Китай просувають в інтернеті «змови про коронавірус»

Російські та китайські офіційні джерела, контрольовані державою засоби масової інформації та канали соціальних медіа проводять скоординовану кампанію, пропагуючи неправдиву інформацію про здоров’я, мовиться у звіті Європейської служби зовнішніх дій. Дослідження стверджує, що особливо страждають «дрібні медіа-ринки в ЄС та за його межами», де «технологічні компанії мають менше стимулів до вжиття адекватних заходів протидії», йдеться у звіті.

Згідно з дослідженням Європейської служби зовнішніх дій, метою великої дезінформаційної кампанії щодо COVID-19 російських та китайських ЗМІ –​ є загострення кризи у сфері охорони здоров’я в західних країнах. Це вписується до ширшої стратегії Москви та Пекіна щодо спроб підриву європейської спільноти. Крім того, Китай зацікавлений у тому, щоб відвернути увагу світу від початку коронавірусної кризи, замовчування та надання неповних фактів, вважають європейські дослідники.

На їхню думку, йдеться не просто про перекидання провини – облудна інформація впливає на поведінку людей та безпеку, адже люди, які не вірять у небезпеку вірусу, не прислухаються до порад урядових спеціалістів щодо того, як зменшити імовірність заразитися самим та не заразити інших.

Коронавірус і дезінформація: тема нова, методи і цілі – старі

Ще швидше, ніж коронавірус поширюються різні теорії змов про нього. Від «ніякого вірусу немає, і все це є лише «психоз», до «цей вірус створений в американських лабораторіях, щоб отримати контроль над світом» – такі меседжі потрапляють на вже здобрений ґрунт в багатьох європейських країнах.

Дезінформатори відчули, що настала нова нагода підкинути нову наживку своїм аудиторіям, що почуваються розгубленими у світі, який швидко змінюється, і де перебування в колі однодумців, які вірять у різні змови, дає їм психологічний комфорт.

«Сполучені Штати вже давно важко борються за панування над світом. Вашингтон чинить найогидніші вчинки. Як виявилося, їхні інформаційні війни, кольорова революція, втручання у вибори – нічого з цього не допомогло американським гегемонам встановити свою криваву «демократію» у світі», – пише, змішуючи разом всі улюблені теми теорій змов, один з популярних чеських дезінформаційних сайтів nwoo.org (New World Order Opposition, що в перекладі означає Опозиція до нового світового порядку, – ред.)

Чеська компанія аналізу великих даних Semantic Visions, відстежила, що перша дезінформація щодо нового типу коронавірусу з’явилася в інтернеті 20 січня, коли російський сервер TV Zvezdа, яким керує Міністерство оборони, у своєму тексті звинуватив США у розробці вірусу як біологічної зброї.

Незабаром після російської дезінформації на серверах США з’явилася новина, що вірус втік з урядової лабораторії в китайському Ухані, де був перший спалах. Китай використовував цю інформацію для відволікання громадськості в перші дні кризи.

«Наратив про те, що вірус – це штучна біологічна зброя, створена проти Китаю урядом США, згодом була підхоплена і розповсюджена китайською урядовою пропагандою», – говорить Франтішек Врабел, керівник компанії Semantic Visions, що займається семантичним аналізом інформації в Інтернеті.

Дезінформаційні вебсайти звинуватили чеські громадські ЗМІ у свідомому перебільшенні загрози вірусу

«Дезінформаційні вебсайти також звинуватили чеські громадські засоби масової інформації у свідомому перебільшенні загрози вірусу з метою звинуватити в усьому Китай та відволікти увагу від нової міграційної кризи», – мовиться у дослідженні Semantic Visions.

Нічого особистого – тільки бізнес модель

Та за словами Франтішека Врабела, значно більшу небезпеку, ніж дезінформаіційні портали, які завдяки демократичному устрою в західному світі, мають, фактично, вільні руки в створенні та поширенні своїх нездорових фантазій, становлять соціальні мережі, які дозволяють поширювати фейкові новини.

«Росіяни витворили тут п’яту колону, яка веде активну власну діяльність, яку підтримує бізнес-модель соціальних мереж та пошукових систем, таких як «Фейсбук» та«Гугл», та рекламодавців, які рекламують на цих сайтах, і вона вже живе власним життям», – говорить дослідник в одному зі своїх інтерв’ю чеським ЗМІ.

Як пояснює Врабел, «Фейсбук» зацікавлений у тому, щоб люди витрачали на ньому якомога більше часу, а дезінформація, допомагає цій меті, бо викликає емоції та провокує тривогу. «Це збільшує так звану взаємодію, яка є прямою взаємодією користувача з сервером та його вмістом», – пояснює дослідник.

«Фейсбук» був створений і працює як платформа для маніпулювання людською свідомістю у величезному масштабі

Тому, на його думку, найбільшим злом у поширенні і дезінформації є не російські сервери та російські ферми тролів, а алгоритм соціальних мереж. «Фейсбук» був створений і працює як платформа для маніпулювання людською свідомістю у величезному масштабі», – каже чеський дослідник.

Тиждень тому, 16 квітня, відповідаючи на критику, «Фейсбук» оголосив, що розпочне інформування користувачів, які вподобали, прокоментували або поділилися «шкідливою» дезінформацією про коронавірус, вказуючи їм натомість надійне джерело. За словами компанії, ці кроки можуть зупинити потік помилкових повідомлень та поширення теорій змов про COVID-19, що стали за висловом фахівців з Всесвітньої організації охорони здоров’я, справжньою «інфодемією».

Активісти та дослідники, що вже давно вказували компанії «Фейсбук» та іншим соціальним мережам, що вони допомагають поширювати дезінформацію в інтернеті, кажуть, що це може бути «добрим першим кроком» у боротьбі проти політичної дезінформації в Інтернеті.

Вертаючись до впливу дезінформаційних кампаній на поведінку людей, чеські дослідники вказують на те, що коли дійшло до реальних загроз, то більшість населення все ж довіряла компетентності епідеміологів та правоохоронців та вірила, що саме вони стоять на сторожі громадського здоров'я.

За даними одного з нещодавніх опитувань громадської думки, найбільший внесок у приборкання епідемії коронавірусу в Чехії зробили головний епідеміолог Роман Примула та міністр внутрішніх справ Ян Гамачек. Навпаки, найгірше громадська думка оцінює президента Мілоша Земана, який часто говорить в унісон з російською пропагандою.