Чому «русини», пов’язані з президентом Чехії Земаном, їздили до Криму?

Раз на рік, поки ще стоїть гарна погода, гріє сонечко і море тепле, з Чехії до окупованого Криму відправляється група людей. Як правило, до групи входить чинний чи колишній очільник Комуністичної партії Чехії та Моравії, проросійський активіст, представник культури і бізнесу. Делегація отримує теплий прийом з боку представників окупаційної адміністрації півострова, в новинах підконтрольних Кремлю ЗМІ її називають «офіційною» і такою, що веде переговори про інвестиції, створюючи враження, що новий статус Криму от-от визнають західні держави.

Українське посольство в Чехії заявляє свій протест, а чеське МЗС дистанціюється від «делегації», називаючи її «приватною ініціативою», що «не порушує законів Чехії». А задоволені і загорілі «відпочивальники» повертаються додому з гарними фото на тлі кримських красот, якими вони діляться в соціальних мережах. Так було і цього разу, коли в середині вересня Крим відвідала чергова «делегація» з Чехії. Однак нині роль представників чеського бізнесу відігравали колишні мешканці Закарпаття, які в Празі домагаються «автономії» регіону і регулярно зустрічаються з президентом Чехії Мілошем Земаном.

Як повідомили ЗМІ окупованого півострова, в середині вересня Крим відвідали «чеські підприємці та громадські працівники», які з представником фактичної російської влади, що опікується питаннями туризму, обговорили «питання інвестування в будівництво і реконструкцію готелів у Криму» та «організації туристичних поїздок» до Криму з Чехії. У підконтрольній пресі півострова повідомлялося і про склад «делегації», до якої входили «представник чеської компартії Йозеф Скала, письменниця Ленка Прохазкова, економіст Їржі Калах і громадський активіст Марек Обртел». Російське агентство «РИА Новости. Крым» повідомило, що півострів відвідали і «два представники громадської організації «Всесвітня рада підкарпатських русинів» (ВСПР) Михайло Тяско і Василь Джуган, які раніше входили до складу делегації ВСПР, прийнятої на початку вересня президентом Чехії Мілошем Земаном».

За порушення порядку в’їзду на окуповані території передбачена не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність

Українське посольство, яке заявило, що «більшість учасників цієї групи вже не вперше порушують українське законодавство стосовно відвідання окупованої території Автономної Республіки Крим». У зв’язку з цим посольство нагадує, що «за порушення порядку в’їзду на окуповані території передбачена не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність».

Ця організація діє в руслі та, очевидно, під керівництвом Кремля, з метою дестабілізації ситуації в Україні

Також у своїй заяві посольство відзначає, що «у складі групи порушників українського законодавства були й особи з числа керівництва так званої «Світової ради Підкарпатських русинів», з якими нещодавно зустрівся президент Чеської Республіки». За словами посольства, «це є ще одним підтвердженням того, що ця організація діє в руслі та, очевидно, під керівництвом Кремля, з метою дестабілізації ситуації в Україні».

Окремим пунктом посольство зазначає, що ці відвідини Криму порушують не лише українське законодавство, але і європейські санкції щодо Росії за анексію Криму, адже чехи, якщо вірити повідомленням російських ЗМІ, обговорювали в Криму можливість чеських інвестицій в туристичну галузь Криму.

МЗС Чехії відповіло, що група чехів, які їздили до Криму, були там приватно, а не офіційно.

Це була не офіційна поїздка представників Чехії, а приватний візит групи чеських громадян

«Це була не офіційна поїздка представників Чехії, а приватний візит групи чеських громадян. Закони Чехії не були порушені. Тим не менше, Міністерство закордонних справ закликає своїх громадян, які відвідують зарубіжні країни, дотримуватися законів цих країн, у тому числі України», – заявила прес-секретар МЗС Зузана Стіхова. Вона додала, що чеські дипломати наполегливо не рекомендують їздити у туристичні поїздки до Криму, якщо вони суперечать законодавству України. І рекомендацію про це чеське МЗС видало ще у 2015 році.

Ким є чехи, які приїхали до Криму?

Колишній заступник голови чеської компартії 67-літній Йозеф Скала у Криму вже не вперше. У подібній «делегації» він уже відвідував Крим разом з іншими політиками-комуністами минулого року. Деяким з його торішніх супутників було заборонено в’їзд на територію України. Йозеф Скала є серед вірних союзників Кремля у Чехії – він критикує нинішню владу за «русофобію», заявляє, що Гітлер і Сталін не були союзниками у 1939 році, і відстоює пам’ятник радянського маршала Івана Конєва на празькій Площі. Скала стояв на обліку Чехословацької таємної служби СТБ як ідейний співробітник СТБ, належав до категорії співробітника таємної розвідки.

Письменниця Ленка Прохазкова колись належала до дисидентських кіл, підписала «Хартію-77», заклик громадських активістів до дотримання громадянських прав і свобод за часів комуністичної Чехословаччини. Але вже за демократичної Чехії підтримала комуністів у їхній боротьбі проти повернення церковного майна, різко виступала проти членства Чехії в НАТО, аж до того, що спалювала публічно символи альянсу, і закликала чехів стати «п’ятою колоною в Європейському союзі». Цього року президент Мілош Земан пропонував Прохазкову до Наглядової ради Інституту вивчення тоталітарних режимів, але її кандидатура не пройшла в чеському Сенаті через те, що, на думку сенаторів, вона вживає «пропагандистський і демагогічний стиль».

Заступник голови Районної торгової палати міста Усті-над-Лабем і приватний підприємець Їржі Калах став відомим тим, що кілька років тому його організація закликала «перерахувати всіх ромів і послати на них військо». Невелике промислове місто на кордоні з Німеччиною потерпає від низки соціальних проблем, в яких підприємці звинуватили ромів – «концентрація ромів в одному місці максимізує злочинність, зменшуючи ціни на майно до мінімуму». «Інвестиції в самих ромів не виплачуються», – мовилося в документі. Расистські виловлювання районного підприємця тоді критикували правозахисні організації. Також Їржі Калах на знак протесту проти політики Чеського центрального банку на сторінках близького до президента Чехії видання закликав не платити податки.

Про «громадського активіста» Марека Обртела писало свого часу і Радіо Свобода. Він є членом організації, яка називає себе «Чехословацькі солдати в запасі». Колишній військовий лікар та керівник військового шпиталю в Афганістані Марек Обертел заявляє, що НАТО планує напасти на Росію.

Його організація виникла під час російсько-української війни у 2015 році і вона організувала у Празі зустріч із лідеркою українського руху «Антивойна» Вікторією Шиловою. Вона розповідала про «звірства» української влади та про те, що війну в Україні розв’язали жадібні олігархи, маючи на увазі тодішнього президента Петра Порошенка.

Члени організації, яких чеська преса назвала проросійськими «зеленими чоловічками», того ж 2015 року брали участь у демонстрації на підтримку президента Мілоша Земана в день, коли у Чехії святкували річницю Оксамитової революції.

Ще тісніше зв’язані з президентом Мілошем Земаном двоє підприємців із Закарпаття, які називають себе лідерами «Світової ради підкарпатських русинів», яких, за кілька днів перед відвіданими Криму, у Празькому граді приймав президент Чехії.

Згідно з повідомленням, які вони самі ж і опублікували 3 вересня, на зустрічі з президентом Земаном було семеро осіб, серед них – голова «Світової ради підкарпатських русинів» Василь Джуган, його заступник Михайло Тяско, а також православний священник УПЦ (МП) Дмитро Сидор, засуджений в Україні на три роки умовно у 2012 році за звинуваченнями в сепаратизмі. Зустріч, як мовилося у повідомленні, провели «з нагоди 100-річчя приєднання Підкарпатської Русі (території нинішнього Закарпаття – ред.) до Чехословаччини».

За повідомленням чеських ЗМІ, відвідувачі офісу президента обговорили з ним питання «більшої автономії Закарпатської області в Україні». Зокрема, заступник голови «Світової ради підкарпатських русинів» Михайло Тяско наголосив, що «українська влада дотепер не визнає, не поважає нашу мову і нашу культуру». Зі свого боку, Мілош Земан «пообіцяв русинам, що про їхні проблеми говоритиме з українським президентом Володимиром Зеленським».

Зустріч президента Земана з членами організації, яку в Україні вважають сепаратистською, призвела до виклику «для отримання роз’яснень» посла Чеської Республіки в Україні Радека Матулу до Міністерства закордонних справ України.

Чеський дипломат був змушений заперечувати «будь-які заклики з боку Чехії щодо русинської автономії в Закарпатті» та запевняти у «підтримці територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів».

Але увагу оглядачів звертає на себе той факт, що свої стосунки з президентом Земаном закарпатські підприємці підтримують вже протягом довгого часу. Вони підтримували його кампанію переобрання і були серед 150 підприємців, які супроводжували Земана 2017 року під час його поїздки до Росії. Нині ж, на думку чеської україністки і видавця аналітичного видання «Український журнал» Ленки Віхової, в «русинів» є окрема роль.

Це не випадково, що так звані русини появилися саме тепер, коли йдуть переговори на всіх рівнях про майбутнє Мінських угод

«Це не випадково, що так звані русини появилися саме тепер, коли йдуть переговори на всіх рівнях про майбутнє Мінських угод. Те, що їх приймав президент Земан, а потім те, що вони з’явилися в окупованому Криму, свідчить, що ними управляють вручну. Тим більше, що появились вони в Криму у супроводі членів Комуністичної партії, які активно включаються, так само як і президент Земан, в інформаційну війну на боці Росії, тоді, коли їй це потрібно», – вважає аналітик.

«Ці «русини» мають бути одним із символів «поневолених» народів України, які прагнуть свободи», – пояснює Ленка Віхова.

Для того, щоб зробити свою поїздку якомога більш помітною, Михайло Тяско та Василь Джуган розмістили свої фото з Криму у відкритому доступі у фейсбуці.

Так само вони розмістили і повідомлення російських ЗМІ про їхні зустрічі з представниками окупаційної влади Криму у складі «делегації з Чехії».