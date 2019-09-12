МЗС України викликало посла Чехії через зустріч Земана з «підкарпатськими русинами»

Міністерство закордонних справ України повідомило, що 11 вересня викликало «для отримання роз'яснень» посла Чеської Республіки в Україні Радека Матулу. Приводом для цього стали повідомлення про зустріч президента Чехії Мілоша Земана з представниками чеської неурядової організації «Світова рада підкарпатських русинів».

«Чеський дипломат заперечив будь-які заклики з боку Чехії щодо русинської автономії у Закарпатті та підтвердив підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Чеська сторона підготує з цього приводу офіційну інформацію», – ідеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Українські дипомати додали, що «і надалі рішуче реагуватимуть на будь-які спроби ставити під сумнів суверенітет та територіальну цілісність України».

Чехія офіційно підтримує територіальну цілісність України в межах офіційно визнаних кордонів, а також є учасницею режиму санкцій, запроваджених Євросоюзом через анексію Криму та підтримку Росією бойовиків на Донбасі.

За повідомленнями чеських ЗМІ, представники чеської неурядової організації «Світова рада підкарпатських русинів» обговорили з Земаном питання «більшої автономії Закарпатської області в Україні».

Серед учасників зустрічі з президентом Чехії у його резиденції на празькому Граді, що відбулася 3 вересня, було семеро осіб, серед них Василь Джуган – голова Світової ради підкарпатських русинів у Чехії, його заступник Михайло Тяско, а також Дмитро Сидор, православний священник УПЦ (МП), засуджений у 2012 році в Україні (на три роки умовно) за звинуваченнями в сепаратизмі. Зустріч провели з нагоди 100-річчя початку перебування Підкарпатської Русі (по суті, нинішнього Закарпаття) у складі Чехословаччини. Учасники зустрічі повідомили, що передали чехам вітання, зокрема, від мера Ужгорода Богдана Андріїва і заступника голови Закарпатської обласної ради Петра Грицика.