Лідери русинів обговорили з президентом Чехії «більшу автономію» українського Закарпаття

Президент Чехії Мілош Земан прийняв делегацію «Світової ради підкарпатських русинів». До делегації увійшли лідери організації, яка нарікає на утиски русинів в Україні, деякі зі співрозмовників Земана також відомі тісними контактами у Росії. За повідомленнями чеських ЗМІ, делегація обговорила з Земаном питання «більшої автономії Закарпатської області в Україні».

Серед учасників зустрічі з президентом Чехії у його резиденції на празькому Граді, що відбулася 3 вересня, було семеро осіб, серед них Василь Джуган – голова Світової ради підкарпатських русинів у Чехії, його заступник Михайло Тяско, а також Дмитро Сидор, православний священник УПЦ (МП), засуджений у 2012 році в Україні (на три роки умовно) за звинуваченнями в сепаратизмі. Зустріч пристосували до 100-річчя початку перебування Підкарпатської Русі (по суті, нинішнього Закарпаття) у складі Чехословаччини. Учасники зустрічі повідомили, що передали чехам вітання, зокрема, від мера Ужгорода Богдана Андріїва і заступника голови Закарпатської обласної ради Петра Грицика.

Як зауважують чеські ЗМІ, делегація обговорила з Мілошем Земаном питання «більшої автономії Закарпатської області в Україні». Зокрема, заступник голови Світової ради підкарпатських русинів Михайло Тяско наголосив, що «українська влада дотепер не визнає, не поважає нашу мову і нашу культуру»; зі свого боку, чеський президент «пообіцяв русинам, що про їхні проблеми говоритиме з українським президентом Володимиром Зеленським».

Радіо Свобода з цього приводу звернулося за коментарем до посольства України в Чехії і чекає на відповідь.

Раніше, у 2018 році, посол України в Чехії Євген Перебийніс критикував Світову раду підкарпатських русинів у Чехії. «Деякі представники цієї організації відомі тісними контактами з Росією й підтримують її агресію проти України. Їхню антиукраїнську діяльність ми сприймаємо негативно», – заявив дипломат у коментарі інтернет-виданню Aktuálně.cz.

Президент Чехії Мілош Земан не вперше зустрічається з лідерами однієї з організацій чеських русинів і має з ними тісні контакти. У 2017 році, зокрема, Василь Джуган і Михайло Тяско супроводжували чеського лідера під час його поїздки до Росії. А після зустрічі з Земаном 6 вересня цього року Михайло Тяско оприлюднив нове фото у соцмережах – знову на шляху до Росії у складі делегації чеських підприємців.

Тяско також не приховував зустрічей із представниками угруповань «ДНР» і «ЛНР» і каже, що зустрічається з усіма, але війни не хоче.

За даними перепису в Чехії 2011 року, у цій державі визнали себе русинами 739 осіб.

За даними останнього наразі українського перепису 2001 року, 10 тисяч закарпатців (0,8% від населення області) назвали себе русинами. Держкомітет статистики України не виділяє русинів і їхній діалект як окремі національність і мову. Але частина русинів із політичних міркувань вважає себе «окремою нацією», а офіційні цифри про кількість громади називає суттєво заниженими.

Крім Чехії, русинські громади також діють у Словаччині, Польщі, на Балканах та Північній Америці. Частина їх стоїть на позиціях політичного русинства, інші визначають себе як русинів-українців, одну з етнографічних груп українського народу.