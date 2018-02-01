Проросійські «політичні русини», які хочуть автономії Закарпаття, мають тісні контакти із Земаном – видання

Щойно переобраний президент Чехії Мілош Земан має тісні зв’язки з представниками проросійської русинської організації, яка домагається створення русинської автономії на Закарпатті, повідомляє чеський інформаційний портал Aktualne.cz. Видання звертає особливу увагу на ці зв’язки тому, що президент Земан, який не приховує своїх добрих стосунків із Кремлем, раніше заявляв, що анексія українського Криму Росією є «доконаним фактом». Тож поява сепаратистів із західних теренів України привернула увагу чеських журналістів.

Видання публікує фотографії та відео, на яких керівники Всесвітньої ради підкарпатських русинів Василь Джуган та Михайло Тяско вітають чеського президента у його виборчому штабі в суботу. Деякі з цих фотографій сам Михайло Тяско розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Видання також повідомляє, що контакти між президентом Земаном та членами організації, яка домагається автономії Закарпаття, тривають уже кілька років і є настільки близькими, що вони були серед 150 підприємців, які супроводжували Земана минулого року під час його поїздки до Росії. І про це Михайло Тяско також з гордістю писав на своїй сторінці у Facebook.

Джуган та Тяско протягом довгого часу живуть у Чехії, мають тут бізнес, завдяки якому вони і познайомилися з чеським президентом. Це – кнайпа, ресторан і пивовар Dašické sklepy, який, за даними чеського видання, належить родині Джугана. У цьому ресторані, що розташований неподалік міста Пардубіце президент Земан проводив зустрічі зі своїми виборцями під час першої президентської кампанії в 2012 році, а потім гостював ще три роки пізніше. А познайомив їх, за даними чеського видання, місцевий лідер партії Земана – Їржі Єлінек.

Бізнес і політика

Підприємницьку діяльність лідери «русинського руху» сполучають із політикою. Їхня програма – визнання русинського народу в Україні та автономія Закарпатської області, яка у міжвоєнний час називалася Підкарпатська Русь і перебувала у складі Чехословаччини. Представники цієї організації висловлюють сумнів у легальності перебування Закарпаття у складі України і планують обговорити це на Першому міжнародному диспуті з цього питання, який вони планують провести в Ужгороді вже цього місяця.

Активізація так званого «русинського питання» відбувається від самого початку російської агресії. У 2015 році російські агентства поширили новину, що Координаційна рада закарпатських русинів звернулася до парламенту Чехії, Словаччини та Угорщини, а також розіслали свої вимоги до різних європейських інституцій, щоб вони домоглися від Києва визнання автономного статусу Закарпаття.

Деякі представники цієї організації відомі тісними контактами з Росією та підтримують її агресію проти України

Представники України неодноразово вказували на те, що політичний русинський рух є антиукраїнським та підтримується з Москви.

В інтерв’ю виданню Aktualne.cz посол України в Чехії Євген Перебийніс також заявив, що вважає Всесвітню раду підкарпатських русинів антиукраїнською організацією, яка підтримує контакти з Росією.

«Деякі представники цієї організації відомі тісними контактами з Росією та підтримують її агресію проти України. Їхню антиукраїнську діяльність ми сприймаємо негативно», – зазначив він у розмові з чеським виданням.

Мета спецоперації дуже проста – посіяти невпевненість і хаос, які передують любим операціям регулярних військ Москви

Аналітик Інформаційного центру «Майдан Моніторинг» з Ужгорода Павло Гомонай вважає, що нинішня активізація політичних русинів може бути сигналом про нові плани Кремля.

«Мета спецоперації дуже проста – посіяти невпевненість і хаос, які передують любим операціям регулярних військ Москви. Для тих, хто не слідкує за подіями, мушу нагадати, що «русинський рух» прямо пов’язаний із московськими кураторами і не має нічого спільного із запитами етнічних груп Закарпаття», – наголошує він у коментарі для Радіо Свобода.

В офісі президента особисті контакти заперечують

Немає жодних особистих відносин. Це повністю внутрішня справа України

В офісі президента Чехії Мілоша Земана офіційно дистанціювалися від керівництва русинської організації, заперечивши підтримку вимог щодо автономії.

«Немає жодних особистих відносин. Це повністю внутрішня справа України», – заявив прес-секретар чеського президента Їржі Овчачек.

А от Михайло Тяско, навпаки, каже, що дуже добре співпрацює і з президентом Земаном і з лідером чеських ультраправих Томіо Окамурою, бо вони єдині люди в чеській політиці, які підтримують вимоги русинів.

Президент демократично сказав, що не бачить нічого поганого в тому, що русини можуть бути визнаними, якщо вони цього хочуть, у всіх сусідніх державах, і навіть в Росії

«Президент демократично сказав, що не бачить нічого поганого в тому, що русини можуть бути визнаними, якщо вони цього хочуть, у всіх сусідніх державах, і навіть в Росії, і що він не бачить причин, чому Україна не повинна визнавати русинський народ», – сказав Тяско у розмові з чеським виданням.

Facebook-сторінка Тяско, яку він веде російською мовою, рясніє проросійськими публікаціями, прапорами закарпатських русинів разом із прапорами Росії, картами з Закарпаттям у складі Чехословаччини та закликами голосувати за Земана як «справжнього лідера».

При цьому Тяско говорить чеському виданню, що жодного сепаратизму в його діях нема. «Щойно почалася ця війна на Донбасі, як це пов’язують з сепаратизмом, але це – неправда, тому що те, що ми робимо, походить з 1991 року, це не зараз», – зазначає він. На запитання видання, чому Тяско зустрічається із представниками угруповань «ДНР» та «ЛНР», той відповідає, що зустрічається з усіма і що війни не хоче.

Вони нічого не зробили в сфері культурної та соціальної діяльності русинів, і їхня організація служить лише дахом для брудних політичних ігор

Натомість колишній заступник голови Державної ради у справах національних меншин Ігор Золотарьов вказує, що Всесвітня рада підкарпатських русинів поділяє російську точку зору на світ.

«Як і багато інших нових іммігрантів з Росії та України, вони сповідують прокремлівську ідеологію. А за словами русинських організацій, вони нічого не зробили в сфері культурної та соціальної діяльності русинів, і їхня організація служить лише дахом для брудних політичних ігор», – стверджує Золотарьов.