Путін привітав Земана з перемогою на виборах президента Чехії

Президент Росії Володимир Путін привітав з перемогою у другому турі президентських виборів у Чехії чинного главу держави Мілоша Земана.

У прес-службі Кремля пізно ввечері 27 січня повідомили, що Путін у вітанні заявив, що результати виборів «продемонстрували високий авторитет Земана як досвідченого і відповідального політика, який втілив в життя інтереси та прагнення чеського народу».

У повідомленні також вказано, що президент Росії підтвердив готовність продовжувати «конструктивну спільну роботу з питань двостороннього і міжнародного порядку денного».

«В Росії високо цінують принципову позицію Мілоша Земана на користь розвитку дружніх російсько-чеських відносин», – вказали в повідомленні.

73-річний Мілош Земан 27 січня переміг у другому турі президентських виборів в Чехії, здобувши 51, 36% голосів виборців проти 48,63 у його суперника – проєвропейського академіка Їржі Драгоша. Явка на виборах склала понад 66%.

На переважно церемоніальній посаді президента Чехії з 2013 року Земан відзначився своїми антимігрантськими висловлюваннями, критикою мусульман, симпатіями до Росії і її лідера Володимира Путіна. Мілош Земан також виступав за скасування санкцій проти Москви через анексією Криму і підтримку бойовиків на сході України.