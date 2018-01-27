Проросійськи налаштований Земан переміг на виборах президента Чехії

Проросійськи налаштований чинний президент Чехії Мілош Земан переобраний президентом країни на ще один на 5-річний термін.

За даними 99,35% опрацьованих голосів виборців, Земан здобув 51,55% підтримки проти 48,44 у його суперника – проєвропейського академіка Їржі Драгоша. Останній вже визнав свою поразку і заявив перед своїми прихильниками: «Хотів би привітати переможця виборів Мілоша Земана».

73-річний Земан на переважно церемоніальній посаді президента Чехії з 2013 року відзначився своїми антимігрантськими висловлюваннями, критикою мусульман, симпатіями до Росії і її лідера. Земан також виступав за скасування санкцій проти Москви анексією Криму і війною на сході України.

68-річний проєвропейський ліберал Драгош є колишнім головою Чеської академії наук. Він – політичний новачок, без партійної приналежності, який висловлював стурбованість зростанням екстремізму і популізму.

У своїх останніх телевізійних дебатах 25 січня Драгош і Земан висловилися за глибшу співпрацю в рамках ЄС і проти квот для біженців.

Близько 8,4 мільйона чехів мали право проголосувати в другому турі президента Чехії після того, як жоден з кандидатів не набрав більшості голосів у першому турі 12-13 січня. У Земана тоді було 38,6% голосів, у Драгоша – 26,6%.