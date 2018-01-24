Земан і Драгош: війна брехні супроводжує вибори у Чехії (огляд преси)

Чеське інтернет-видання Dennik.cz зазначає, що після першого туру президентських виборів мішенню брехливої інформації в інтернет-просторі став кандидат у президенти Іржі Драгош. А чеська газета Hospodářské noviny, з посиланням на аналітиків сайту Demagog.cz, пише, що деякі вислови Мілоша Земана та Іржі Драгоша з недільних дебатів на чеському телебаченні не були правдивими. Видання Tyden.сz з посиланням на ČTK (Czech News Agency) зауважує, що часто згадуваною темою у соцмережах чеських супротивників Драгоша є ставлення кандидата до нелегальної міграції та так званих міграційних квот.

У публікації чеського видання Dennik.cz зазначено, що після першого туру виборів на президента Мілоша Земана посипалась брехня, але вже напередодні другого туру дістається його суперникові Їржі Драгошові.

Що стосується Земана, то мова йшла переважно про спекуляції щодо його стану здоров'я: окрім відомої заяви про рак, яку засудив особистий лікар Земана, в інтернеті також розповсюджується інформація про ампутували ногу політика і, що він ходить із протезом. Міністерство внутрішніх справ незадовго до виборів також спростовувало помилкове повідомлення про те, що виборці Земана не повинні приходити на перший тур, тому що він як діючий президент автоматично переходить до другого туру.

Часопис ​Lidové noviny з цього приводу пише, що розповсюдження неправдивого повідомлення отримало більш глибоку політичну величину у той момент, коли прес-секретар Земана Їржі Овчачек на своїй сторінці в Twitter закликав суперників Земана, щоб вони дистанціювалися від передбачуваного поширення брехливих флаєрів.

«Неправдивий флаєр з'явився у поштових скриньках Моравійсько-Сілезького регіону. Я закликаю кандидатів-суперників дистанціюватися від цієї ганебної практики!» – написав Овчачек.

Інформація про дезінформаційну кампанію незабаром потрапила на сервер Parlamentnilist.cz, на якому інформація подається як попередження перед нападом на виборців Земана.

Низка супротивників нинішнього президента поширюють цю інформацію, іронізуючи, що виборці Земана можуть пропустити і другий тур виборів.

Про більш неприємну брехню щодо Їржі Драгоша пише видання Dennik.cz. У статті журналіст-розслідувач та редактор журналу Reporter Ярослав Кмента наголосив на наявності неправдивого компромату в чеському інтернет-просторі про те, що кандидат у президенти нібито був членом СТБ (комуністичної служби безпеки), що нібито крав ідеї у своїх колег із Академії наук, а також про нібито його інтерес до неповнолітніх хлопчиків.

За словами Кменти, неправдива інформація з’явилася вперше влітку 2017 року і була поширена проросійськими сайтами.

«Як повідомляло розвідувальне співтовариство, підробки мали високий рівень вірогідності, тому вони легко ввели в оману широку громадськість», – зазначив Кмента.

«Дослідники, які вивчали зв'язки СТБ, заявили, що розповсюджувана інформація була неправдивою. Неправдою є і те, що стосується повідомлень про сексуальне насильство або крадіжку патентів», – зазначив у статті Кмента.

В публікації також мовиться про інші конспірологічні звинувачення на адресу Драгоша. А саме – його членство у «Римському клубі». Організації, яка, на думку змовників, прагне встановити «Новий світовий порядок». Але тут змовники, так би мовити, «вистрілили у власну ногу». Згідно з інформацією у пресі початку 90-х років, празька філія «Римського клубу» була заснована Мілошем Земаном.

«Ще влітку з'явилася різноманітна дезінформація про кандидатів у президенти, і було ясно, що вона з’явиться знову перед другим туром виборів, але я не очікував, що це буде настільки грубо. Те, як рівномірно і швидко поширюється дезінформація – викликає відчуття, що це довгострокова і підготовлена акція», – сказав виданню Dennik.cz Петр Нутіл, засновник незалежного сайту Manipulátoři.cz. Він розпочав власну спеціальну кампанію у Facebook, яка планує спростовувати брехню про кандидатів.

Автори видання пишуть, що неправдиві новини, які поширюються в інтернеті, набагато небезпечніші у довгостроковій перспективі, ніж здається.

«Найбільша небезпека фальшивих новин – так званий «Ефект сплячого». З самого початку ми знаємо, що це було з недостовірного джерела, але через кілька тижнів ми про це забудемо, а наступного разу просто скажемо, що ми про це десь чули», – каже Йозеф Шлерк, голова Дарчого фонду незалежної журналістики Чехії.

Чеська газета Hospodařské noviny із посиланням на аналітиків сайту Demagog.cz, пише, що сім висловів Земана і два Драгоша з недільних дебатів на чеському телебаченні не були правдивими.

За словами авторів – Земан 16 разів сказав правду, 7 разів неправду, 3 його вислови вводили в оману, а два були маловірогідним. Драгош у 12 випадках казав правду, і у двох неправду. Аналітики перевірили 28 висловів Земана і 14 Драгоша.

Земан помилявся у висловах щодо отримання вказівок ЄС, у питанні повноважень президента стосовно подачі конституційної скарги, та у питанні, що стосується підпису міжнародних домовленостей.

Земан також наголосив, що «поки що про пана Драгоша він у своїх виступах практично не говорив». Неправдивість слів Земана підтверджують його заяви на адресу Драгоша на чеському ТБ Barrandov, при зустрічі в Північноморавському регіоні та неодноразові нападки його прес-секретаря Їржі Овчачека в соцмережах.

Зі свого боку, Драгош вказав на Земана як на того, хто у 1999 році проштовхував допомогу біженцям із Косова. А діючий президент, навпаки, неправдиво звинуватив свого суперника Драгоша в тому, що він єдиний чеський політик, який погоджується з прийманням мігрантів.

Автори пишуть, що Земан звинуватив свого суперника вірогідно через його ствердження у червні 2017 року. Драгош тоді заявив, що «прийняти якихось 2600 біженців з точки зору безпеки не повинно бути проблемою». На думку аналітиків, такий спосіб ілюстрації Земаном «гостинності» Драгоша – вводить в оману.

Інтернет портал Týden.cz, із посиланням на ČTK, повідомляє, що напередодні першого туру виборів Драгош зазначив, що вирішення економічної міграції з Африки полягає в тому, щоб допомогти безпосередньо в країнах походження. Він також закликав перевіряти зовнішні кордони Європи.

На сайті Академічної громади Чехії 17 січня з’явилося повідомлення, в якому вчені заступилася за Їржі Драгоша.

«Ми принципово відкидаємо неправдиві напади на нашого члена – професора Їржі Драгоша. Учена громада ручається за глибоку наукову і моральну цілісність професора Драгоша», – зазначено у повідомленні на сайті громади.

Другий тур виборів президента Чехії має відбутися 26-27 січня.