Фейкові новини на повну силу використовуються в чеській президентській кампанії

Під час першого туру чеських президентських виборів раніше цього місяця, Їржі Драгоша змальовували – без доказів – як педофіла, крадія та колаборанта часів комуністичного режиму. Ці оббріхування були частиною бездоказових повідомлень в соціальних мережах і на вебсайтах, які пов’язують з фейковими новинами. Але нині, коли про-європейських політики Драгош перед другим туром перегонів кидає виклик Мілошу Земану – одному з найбільших союзників російського президента Володимира Путіна в Європі – потік дезінформації набрав нової сили.

Вже за кілька днів після початку виборчої кампанії, кульмінацією якої стане другий тур виборів 26-27 січня, сайти, які підтримують Мілоша Земана та соцмереж, оприлюднювали рекламні повідомлення, звинувачуючи 68-річного науковця Їржі Драгоша в намаганні відкрити кордони Чехії для напливу іммігрантів, граючи на побоювання чехів щодо ісламського екстремізму.

Вирішальним фактором в другому турі буде активна кампанія дезінформації проти професора Драгоша

«Вирішальним фактором (в другому турі), як очікується, буде активна кампанія дезінформації проти професора Драгоша», – каже Якуб Янда, заступник директора центру «Європейські цінності» в Празі.

«Ми вже бачили більшу кількість атак, пов’язаних з метою міграції та особистого життя, що лише зросте», – додає Янда.

Три десятки сумнівних сайтів

В центрі уваги опинилися приблизно 30 проросійських сайтів, які публікують матеріали в стилі теорії змов, статті з очорнювальним матеріалом, вміщують публікації анти-західного характеру проти США, а також НАТО та ЄС, членом яких є Чеська республіка.

В той сам час ці сайти вихваляють Земана, який виступає проти міграції і вважається проросійським політиком.

Земан переміг у першому турі президентських виборів 12-13 січня з 38,6 відсотками голосів у порівнянні з 26,6 відсотками, що їх отримав Драгош.

«Я очікував такого роду брехню та дезінформацію, наклепи взагалі», – сказав Драгош у відповідь на хвилю реклами 18 січня, яка назвала його «вітальником» – нібито він прагне збільшити імміграцію до Чехії.

Я очікував такого роду брехню та дезінформацію, наклепи взагалі

Драгош неодноразово говорив під час кампанії, що виступає проти квот, що їх визначає ЄС для розподілу шукачів притулку, хоча він зауважував, що погодився б прийняти обмежену кількість іммігрантів, якщо б вони відповідали певним критеріям.

73-річний Земан, обраний п’ять років тому, викликав багато суперечок різкими анти-імігрантськими заявами, ображаючи мусульман і маючи симпатії до Путіна в час, коли Росія в односторонньому порядку змінює європейські кордони, а багато хто на Заході, звинувачує Москви у втручання в внутрішні справи західних країн.

Земан якось назвав мігрантську кризу 2015 року «організованим вторгненням» і заявив, що мусульман «неможливо інтегрувати».

Під час кампанії перед першим туром сайти на кшталт aeronet.cz нападали на Драгоша, ставлячи під сумнів його характер, звинувачуючи його у співпраці з чехословацькою комуністичною спецслужбою StB, хоча під час люстрації чеські органи визнали, що він ніколи не співпрацював з комуністичними спецслужбами.

Зі свого боку Драгош, який є політичним новачком, який кинув виклик «неприйнятній позиції» Земана щодо Москви, каже, що очікував чогось подібного під час кампанії, оскільки «Росія зацікавлена у наших виборах».

Я знаю, що Мішош Земан наноситиме удари нижче пояса

«Мої суперники сподіваються, що якщо вони візьмуть людей за горло (фальшивими звинуваченнями), що я співпрацював з StB чи що я педофіл, що це матиме вплив на певних виборців. Я знаю, що Мішош Земан наноситиме удари нижче пояса», – каже професор хімії Драгош, який зазвичай говорить м’яко.

Фейкові новини в різних країнах

Аналітики попереджали протягом останнього року про втручання у чеські вибори, переважно з боку підтримуваних Росією сил, після того, як це мало місце в США, Нідерландах, Франції та Німеччині.

Москва давно хотіла встановити інформаційний контроль на центральноєвропейською Чехією після початку бойових дій на сході України, як кажуть чеські спецслужби.

Прокремлівські заяви Земана та зв’язки декого з його чільних помічників з Росією викликали побоювання, що Москва посилює свій вплив на Чехію.

Мартін Неєдли, головний економічний радник президента, працював у Москві і очолював чеські підрозділ російської нафтової компанії «Лукойл» до 2015 року, коли вона занепала. Банкротство чеського «Лукойлу» коштувало мільйон доларів чеському бюджету, що було відшкодовано «Лукойлом» після попередження з боку Земана, що це може коштувати Неєдли роботи в Празькому граді (адміністрації президента).

Ані Неєдли, ані інший чільний радник Земана, Вратіслав Минар, не проходили перевірку з точки зору безпеки щодо їхніх зв’язків з Росією.

У відповідь на побоювання хвилі дезінформації, чехи минулого року створили Центр протидії тероризму та гібридним загрозам. Цей підрозділ розташований при Міністерстві внутрішніх справ і його співробітники протидіють тероризму та радикалізації суспільства.

Існує також кілька сайтів (popravde.cz, manipulatori.cz) та сторінка у Фейсбуці VolbyDezinformace, які також намагаються протидіяти фейковим новинам.

Від початку, ми знаємо, хто був джерелом інформації, якій не можна довіряти, але вже за кілька тижнів, ми про це забуваємо

Від початку, ми знаємо, хто був джерелом сумнівної інформації, але вже за кілька тижнів ми про це забуваємо

Але Йозеф Слерк, голова Фундації незалежної журналістики в Празі, попереджає, що поки фейкові новини викриють, – вже може бути запізно.​

«Найбільша загроза від фейкових нових є так званий «ефект сну». Від початку, ми знаємо, хто був джерелом інформації, якій не можна довіряти, але вже за кілька тижнів ми про це забуваємо і наступного разу просто кажемо, що десь це почули», – каже Слерк.

Напади не є односторонніми

Земан, який користується підтримкою нереформованих комуністів та крайніх правих з партії «Свобода та пряма демократія», яка виступає проти ЄС та НАТО, скаржився щодо повідомлень про поганий стан здоров’я і що він не впорається зі ще одним п’ятирічним президентським терміном.

Ці твердження різко заперечувались адміністрацією Земана та його лікарем.

Люди Земана також скаржились, що деякі соціальні мережі розміщували пости, в яких симпатиків Земана закликали не йти голосувати у першому турі, бо чинний президент, мовляв, автоматично потрапляє до другого туру.

Деякі аналітики також скептичні щодо впливу Москви на чеських виборців.

Тут якраз ситуація, коли більшість людей вже склали враження про Земана

​Марк Ґалеотті, дослідник з Інституту міжнародних відносин у Празі, каже, що в той час, як Кремль чітко «віддає перевагу кандидатурі» Земана, чинний президент, одначе, не має потреби мобілізувати свою виборчу базу.

«Земан цілком здатний зробити це самостійно досить добре», – каже Ґалеотті.

«В інших випадках (російська дезінформація) цілком підходять для містифікації, створення ситуації, коли ви не знаєте, що є правдою. Але знову ж тут якраз ситуація, коли більшість людей вже склали враження про Земана», – сказав дослідник в інтерв’ю газеті The Financial Times.

(Над матеріалом працював кореспондент Радіо Свобода Alan Crosby).