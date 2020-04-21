Коронавірус може спричинити поширення голоду у світі – ООН

Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 може спричинити поширення голоду у світі, йдеться у звіті Світової продовольчої програми ООН.

«55 країн та територій є домівкою для 135 мільйонів людей, що гостро страждають від недостатності продовольства й потребують негайної гуманітарної допомоги з їжею та харчуванням, є найбільш вразливими до наслідків цієї пандемії, оскільки вони мають дуже обмежені можливості або взагалі їх не мають, щоб впоратися одночасно з медичним та соціоекономічним аспектом потрясінь», – заявили автори звіту.

Вони припускають, що ці країни можуть зіштовхнутися з болючим компромісом між порятунком людей від коронавірусу та порятунком людей від голоду.

«Пандемія може спричинити гострі проблеми з недостатністю продовольства і в інших країнах. Наприклад, малі острівні країни, що розвиваються, та країни-експортери нафти можуть зазнати серйозного впливу, оскільки вони є чистими імпортерами продовольства і мають населення, яке залежне від прибутків з грошових переказів та туризму», – розповіли в ООН.

За даними Світової продовольчої програми, у 2019 році найбільше людей мали кризові проблеми з продовольством у Ємені (15,9 млн людей, або 53% населення), Демократичній Республіці Конго (15,6 млн, або 26% населення), Афганістані (11,3 млн, або 37% населення), Венесуелі (9,3 млн, або 32% населення) та в Ефіопії (8 млн, або 27% населення).