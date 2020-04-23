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23 квітня 2020, Київ 11:30
Новини | Коронавірус

Кількість хворих на COVID-19 у Росії перевищила 62 тисячі, 555 людей померли

Прирість заражених скорочується: напередодні було понад п'ять тисяч нових випадків

У Росії за останню добу зафіксували 4774 випадки спричиненого коронавірусом захворювання COVID-19, повідомив оперативний штаб із боротьби з інфекцією.

Прирість заражених за добу скорочується: напередодні було понад п'ять тисяч нових випадків.

Всього на сьогоднішній день у Росії зареєстровано 62 773 випадки інфікування коронавірусом у 85 регіонах. Жертвами вірусу за весь період епідемії стали 555 осіб, видужала 4891 людина.

У Москві, як і раніше, фіксується найбільша кількість інфікованих, за останню добу в столиці Росії захворіли ще 1959 осіб.

У світі, за даними на 23 квітня, кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом зросла до понад 183 тисяч людей, повідомив американський університет Джонса Хопкінса.

Всього в світі, за даними університету, налічується понад 2,6 мільйона випадків зараження коронавірусом.

Чи може переливання плазми стати швидким шляхом для імунітету від COVID-19? Відеосюжет
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Чи може переливання плазми стати швидким шляхом для імунітету від COVID-19? Відеосюжет

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