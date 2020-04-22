У Росії за добу виявили понад 5 тисяч нових випадків COVID-19

У Росії за останню добу виявили 5 236 нових випадків інфікування коронавірусом, повідомив оперативний штаб із боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції.

З початку спалаху хвороби вірус на території країни виявлено у 57 999 осіб.

Більшість інфікованих – у Москві. Число жителів російської столиці, що заразилися коронавірусом, за добу зросло на 2 548 до 31 981.

У місті запровадили карантин і заборонені поїздки на громадському транспорті без поважної, з точки зору влади, причини.

За минулу добу в Росії померли 57 людей, у яких підтвердили коронавірусну інфекцію. Загальна кількість померлих з початку епідемії COVID-19 в Росії – 513. Одужали 4420 осіб.