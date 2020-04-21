COVID-19 у Росії: чи змусить криза Кремль піти з Донбасу?

Низькі ціни на нафту, пандемія і, як наслідок, економічна криза. Падіння економіки буде глобальним, прогнозують експерти, але багато хто вважає, що по Росії коронавірус вдарить більше за інших. Чому? Чи може це похитнути владу російського президента Володимира Путіна, а потім і зупинити війну на Донбасі? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

У жовтому захисному костюмі президент Росії Володимир Путін ще в березні відвідав лікарню для хворих коронавірусом. А потім просто перестав з’являтися на публіці.

Тиждень-два було відчуття, що Путін розгубився

«Тиждень-два було відчуття, що Путін розгубився, він зник, зіграв такого доброго царя, оголосив вихідні дні. І начебто сховався. Але останні тижні він все-таки набрав обертів», – каже завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Президент Росії повністю перейшов в онлайн. Керує країною з резиденції в Ново-Огарьово. Звідси ж записує звернення до народу, в одному з яких і оголосив весь квітень неробочим.

«Пік епідемії у світі ще не пройдений, в тому числі і в нашій країні», – заявив Путін.

Як протистояти вірусу – кожен російський регіон вирішує самостійно. Найжорсткіші обмеження запровадили в Москві. Блокпости – на в’їздах у місто. Навіть для пересування на своїй машині треба спецдозвіл. Це ж стосується і метро.

На Росію, як і інші країни, чекає економічна криза, прогнозують експерти. Але в Російській Федерації його посилить низька ціна на нафту. Нафтогазова галузь – це близько 40% доходів бюджету Росії. Ціни і попит на світових ринках впали. Якщо боротьба з вірусом затягнеться, російська економіка може знизитися на 10%.

Вони відверто демонструють, що накопичені резерви для порятунку країни витрачати не збираються

«Багато хто, напевно, звернув увагу, що патріарх Кирило (глава Російської православної церкви – ред.) сказав, що ця пандемія – це «промисел Божий», який дозволяє Росії уникнути помилкових цінностей споживацького суспільства, яке створено на Заході. Те, що робить Путін, те, що робить влада: вони відверто демонструють, що накопичені резерви для порятунку країни витрачати не збираються. Вони збираються зменшити суспільне споживання», – коментує Олексій Їжак.

Це призведе до катастрофічного обвалення рейтингів Путіна і взагалі довіри до держави як такої



«Це призведе до катастрофічного обвалення рейтингів Путіна і взагалі довіри до держави як такої, але проявиться це, з моєї точки зору, не навесні цього року, а ближче до осені і восени, тому що в ситуації епідемії люди налякані», – зазначив російський історик та політолог Валерій Соловей.

«Скасувати санкції проти Росії, якщо Путін завершить військове вторгнення в Україну» – це запропонували три колишні посли США в Україні. Вони вважають, що наслідки коронакризи можуть змусити Москву піти з Донбасу, варто США натиснути. Кремль поки відреагував як завжди, мовляв, «іхтамнєт».

«Росія має економічну подушку безпеки, вона здатна мікшувати ризики. Піти Росія може тільки тоді, умовно «піти», коли сформована ситуація, коли вона контролює не лише адміністративну вертикаль на окупованих територіях, але і опосередковано має вплив на прийняття військово-політичних, геополітичних, економічних, безпекових питань на всеукраїнському рівні», – зазначив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Росія розраховує отримати запрошення від Зеленського для допомоги в боротьбі з епідемією

«Росія дуже розраховує отримати запрошення від президента Зеленського для допомоги в боротьбі з епідемією. Росія готова направити своїх вірусологів, лікарів, звичайно, в супроводі військових для охорони. І консультації щодо Донбасу в непублічній формі, наскільки я знаю, все-таки тривають. Єрмак вважається людиною, з якою можна мати справу», – каже Валерій Соловей.

Андрія Єрмака, голову Офісу президента, називають зараз головним переговорником від України. Його згода на «консультативну раду» в рамках мінських переговорів, куди повинні увійти представники України та окупованих територій, багато хто оцінив як визнання бойовиків стороною конфлікту. Сам Єрмак це заперечує. В цілому, говорять експерти, складається враження, що Київ поспішає завершити війну, а Москва це розуміє.

Дії влади спрямовані на отримання схвалення частини виборців Зеленського

«Всі дії української влади спрямовані в першу чергу на отримання схвалення частини виборців Зеленського. Сам пан Єрмак, який намагається прискорити отримання результату, як він це бачить, і ігнорує поетапність, ігнорує певні пастки, ризики, не хоче зважати на можливі наслідки тих чи інших поступок з боку України», – каже Віталій Кулик.

Очевидно, коронакриза вдарить і по Україні. І навіть якщо Росія постраждає більше, навряд чи наслідки будуть такими, щоб змусити Кремль піти з Донбасу, переконані експерти. Але після падіння економіки на деякі поступки, можливо, варто розраховувати.

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