У Росії за добу виявили майже 5 тисяч нових випадків COVID-19

У Росії за останню добу виявили 4785 нових випадків інфікування новим коронавірусом, що є новим добовим рекордом. Кількість нових випадків у Росії росте вже 7 днів поспіль.

Загальна кількість підтверджених випадків інфікування в Росії перевищила 36 тисяч. За цим показником вона вийшла на десяте місце у світі. Темпи зростання числа хворих в Росії зараз одні з найвищих в світі. Напередодні в країні було виявлено 4050 нових інфікованих, більше ніж в Італії, Франції та Німеччини.

2649 нових випадків – більше половини – діагностовано у Москві.

Померли від COVID-19 у Росії за добу 40 осіб, 21 – у Москві. Всього з початку спалаху захворювання зафіксовано 313 смертей. Видужали 467 людей за добу, загалом від початку епідемії – понад 3 тисячі.

Видужали за добу визнано 467 осіб, за весь час більше 3 тисяч.

Загалом у світі підтвердили понад 2,2 мільйона випадків захворювання на COVID-19. Померли понад 154 тисячі людей, одужали – більш, ніж 570 тисяч.