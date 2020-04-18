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18 квітня 2020, Київ 12:25
Новини | Коронавірус

У ЗСУ підтвердили 29 випадків захворювання на COVID-19

На ізоляції у ЗСУ перебувають 294 людини

Станом на ранок 18 квітня у Збройних силах України діагностовано 29 випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зазначається, що дві людини вже одужали, ще дві – померли.

«На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 294 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 5 діб – 86 осіб», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що протягом минулої доби нових випадків захворювання не виявили.

Станом на ранок 18 квітня в Україні підтверджено 5 106 випадків захворювання на COVID-19, померли 133 людини, 275 одужали.

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