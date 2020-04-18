Мери VS коронавірус: «хоронити як чумних» від Сєнкевича, суперечки Філатова зі священниками, порушення карантину Трухановим

Мери обласних центрів України продовжують боротьбу з коронавірусом.

Минулого тижня Радіо Свобода вже розповідало, до яких засобів психологічного впливу вдаються очільники обласних центрів, щоб спонукати людей до самоізоляції. Хтось розповідає про «трупи», хтось «з короновірусом, як з нацистами», а хто закликає людей «не шастати».

У нинішньому огляді мери ведуть жорстку боротьбу із священниками, які порушують правила карантину, вчать своїх містян історії рідного краю, розповідають про похорони у закритих мішках – «як чумних», підпрацьовують журналістами, печуть паски і самі порушують правило дотримання безпечної дистанції.

Мери обласних центрів України продовжують закликати жителів своїх міст залишатися удома та припинити «сприймати карантин, як додаткову відпустку чи канікули», хоч і визнають, що хороша погода спонукає бажання «банально вийти з хати».

Очільникам міст не подобається, що люди «шастають містом без масок, без нічого» і вони наголошують, аби ті «не ходили до церкви, у гості чи гуляли в парках», адже «вірус не вибирає».

Для порушників карантину в деяких мерів радикальні методи, як, наприклад, у очільника Дніпра Бориса Філатова.

«З місцевих наливайок ми вилучили майже тисячу літрів контрафактного алкоголю. Спиртовмісні рідини будуть перероблятись для резерву антисептиків. Господарям наливайок від мене особливий «привіт», –​ заявив він .

По-особливому мер Філатов спонукає не порушувати карантин і тих очільників храмів, які попри епідемію коронавірусу, все ж не хочуть відмовлятися від традиційних великодніх обрядків і проведення масових богослужінь.

«Хочете сидіти без води і світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо. І не допоможе вам ніхто. Ні мої прекрасні відносини з Владикою Іринеєм, ні депутатське лоббі, ні сам Господь Бог», – ось таке звернення Філатов опублікував 14 квітня.

А вже наступного дня – 15 квітня – у Дніпрі перед входом на подвір'я одного з храмів УПЦ МП, священник якого, попри карантин, причащав людей із однієї ложки – викопали велику яму.

Окрім такої боротьби із порушниками вимог карантину і наливайками Філатов встиг знятись у ролику, де закликає сидіти вдома, та перевтілитись у вчителя, щоб дніпрянам було чим зайнятись на карантині. Тепер він розповідає їм про історію Дніпровського краю.

Саморозвиток – не єдине, чим мери закликають займатись своїх громадян під час самоізоляції.

«Поспілкуйтесь з кимось на сайті знайомств. Познайомтесь. Може, ви за цей час вже і познайомитесь, і посваритесь. Якщо треба, я можу теж зареєструватись на якомусь сайті знайомств. Давайте там пишіть», –​ звертається до миколаївців мер Олександр Сєнкевич.

Для тих, хто все ж порушуватиме карантин, у нього теж є аргументи: «Тих людей, які помруть від цього, будуть хоронити на окремому місці на кладовищі, як колись хоронили чумних».

Широкий резонанс, викликаний такою фразою, надихнув мера Миколаєва продовжити цю тему: ​«Після проведення розтину булуть запаковувати в спеціальні анатомічні пакети. Ну і звичайно, що герметично закривать після цього в цих пакетах і закривати гроби. Сподіваюсь, ця інформація надасть вам додаткового оптимізму, щоб не ходити по вулиці, не швендяти»​.

Не обійшлось без погроз і в Запоріжжі.

«Карантин закінчиться, коронавірус вщухне, а ті, хто вирішив нажитися на цьому в місті, працювати не будуть. Я це вам гарантую!» – так до жителів свого міста звернувся мер Володимир Буряк.

Водночас погрози були і для самого мера.

«Хочу звернути увагу на ситуацію, коли мер (наприклад, Запоріжжя) порушує постанову Уряду і запускає в місті громадскьйи транспорт. Ці дії вже отримали реакцію Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ», – зазначив 7 квітня президент Володимир Зеленський.

У відповідь Володимир Буряк почав запевняти, що зробив так, бо хотів захистити людей: «Це звернення громадян до мене як до міського голови Запоріжжя. Що робити нам, якщо ми хворіємо на гемодіаліз? Як нам добиратися до лікарень? Якщо я викину оце все, оці прохання на те чи інше, я отримаю ще нову повістку».

Мер Запоріжжя не єдиний, ким зацікавились правоохоронці під час карантину.

Після відзначення звільнення Одеси від нацистів у компанії священнослужителів Геннадія Труханова перевіряє Нацполіція.

І якщо вона підтвердить порушення карантинних норм про безпечну дистанцію та масові заходи – меру Одесу доведеться заплатити штраф (від 34 до 170 тисяч гривень).

Друга світова війна турбує під час карантину і мера Харкова Геннадія Кернеса. Він уже оголосив про проведення прокремлівської акції на честь Дня Перемоги.

«Коронавірус не в силах змусити нас повністю відмовитись від ідеї проведення «Полку Бессмертної Перемоги». Закликаю вас 9-го травня о 12:00 вийти на балкони ваших квартир з фотографіями ваших дідів і прадідів і провести загальноміську хвилину мовчання, пам’яті та подяки їхньому подвигу», –​ наголошує Кернес.

Окрім того Кернес заявив про створення в Харкові потужного центру вірусології. Робити це буде спільно з бізнесменом Олександром Ярославським.

Тим часом мер Львова Андрій Садовий закликає містян купувати товари місцевих виробників, щоб підтримати місцеву економіку.

А ще проводить майстер-класи з випікання пасок:

А от мер Чернівців Олексій Каспрук перейняв у мера Львова журналістський досвід і паралельно з основною роботою теж проводить інтерв'ю з медиками.

Ну, а мер Києва Віталій Кличко. продовжує перевірку лікарень і наголошує: «Ми подолаємо цей виклик і повернемось до звичайного життя».

12 березня в Україні розпочався карантин через епідемію коронавірусної інфекції. Спочатку обмежувальні заходи мали тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Подовження карантину залежатиме від того, чи не відбудеться в Україні стрімкий стрибок кількості захворювань після святкування Великодня.

ЧАСТИНА 1: Мери проти коронавірусу: як Кличко, Філатов, Кернес, Труханов і Садовий воюють з COVID-19

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