LIVE | Коронавірус, карантин, економіка: чи контролює влада ситуацію?

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Учасники програми:

Олександр Данилюк, керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги директорату медичних послуг МОЗ України;

Павло Шеремета, економіст, міністр економічного розвитку і торгівлі України у 2014 році.