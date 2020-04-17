LIVE | Коронавірус, карантин, економіка: чи контролює влада ситуацію?

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Учасники програми:
Олександр Данилюк, керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги директорату медичних послуг МОЗ України;
Павло Шеремета, економіст, міністр економічного розвитку і торгівлі України у 2014 році.
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