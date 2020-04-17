Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 квітня 2020, Київ 15:02
Політика

LIVE | Коронавірус, карантин, економіка: чи контролює влада ситуацію?

Початок ефіру о 14:00

  • Коронавірус в Україні: коли пік захворюваності і скільки ще триватимуть карантинні обмеження?
  • Церква і карантин: як Великдень вплине на поширення COVID-19?
  • Обов’язкова обсервація: чому система ізоляції приїжджих не спрацювала?
  • Епідемія б’є по економіці: наскільки збідніють українці і що пропонує уряд?

Учасники програми:

Олександр Данилюк, керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги директорату медичних послуг МОЗ України;

Павло Шеремета, економіст, міністр економічного розвитку і торгівлі України у 2014 році.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG