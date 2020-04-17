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В ОРЛО, несмотря на карантин, не отменили проведение парадов к 9 маю, хотя уже закрыли третий город на самоизоляцию из-за COVID-19. В оккупированном Луганске ежедневно проводят репетиции парадов. «В масках», – утверждают в группировке «ЛНР».

Год назад, 9 мая 2019 года в центре оккупированного Луганска – парад боевой техники. Именно той, которую, как говорят боевики, им не предоставляла Россия, а ее «нашли или отбили рабочие оккупированного Донбасса». В Донецке в том же году проходила акция «Бессмертный полк». Дети несли портреты не только тех, кто погиб в 1941-1945, но и ликвидированных боевиков, в том числе и портрет Александра Захарченко.

В 2020-м парад к 9 маю вполне логично было бы отменить. На данный момент в ОРЛО запрещено проведение любых массовых мероприятий, образовательные учреждения работают дистанционно, а количество заболевших с каждым днем увеличивается.

Со вчерашнего дня уже три оккупированных города – Первомайск, Антрацит, Хрустальный – закрыты на въезд и выезд. Да и сами медики ОРЛО утверждают, конец апреля-начало мая будет пиком заболеваемости коронавирусом. Но – параду быть.

«Парад должен быть. Пока никто не может спрогнозировать, как будут в дальнейшем развиваться события. Если ситуация останется хотя бы в нынешних рамках, то парад должен пройти. Я пока склоняюсь к тому, что мы должны его провести несмотря ни на что», – заявил главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин.

«На сегодняшний день тренировки парада продолжаются. Все военные проводят эти тренировки в масках, то есть мы к проведению парада готовимся», – отметил главарь «ЛНР» Леонид Пасечник.

При этом, есть ли зараженные коронавирусом среди боевиков, в ОРДЛО не говорят. А вот у Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины есть такая информация: «1 апреля на территории так называемо «Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», созданного оккупационной администрацией на базе разрушенного русскими войсками аэропорта Луганска, во время репетиции парада потерял сознание один из боевиков так называемой «10-й артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса», которого с очевидными симптомами коронавируса доставили в больницу. Вскоре заражения коронавируса было зафиксировано и у боевика так называемого «6-го отдельного мотострелкового полка».

Кроме того, в МинВОТ сообщают, что 5-го апреля в оккупированном Донецке с диагнозом «коронавирус» госпитализировали сотрудника ФСБ России, который недавно приехал в ОРДО.

Пока же в ОРЛО к 75-летию празднования Дня Победы планируют реконструировать 38 памятников, посвященных героям войны. Уже реставрационные работы начались на Пилоне Славы, мемориальном комплексе «Острая Могила» и выездном знаке в направлении Станицы Луганской.

Не обходится и без детей – напиши письмо «поколению победителей», передача знамени из школы в школу, встреча с ветеранами.

Местные телеканалы, подконтрольные России, показывают, как группировки чтят память погибших в 1941-1945 от фашистов, сравнивая это с жертвами, как они говорят, «украинских нацистов» в 2014-2020.

А в группировке «ДНР» 17 апреля все же заявили о переносе парада к 9 мая на неопределенный срок.