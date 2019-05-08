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В оккупированном Донецке 77 подростков присягнули на верность группировке «ДНР». По аналогу военно-патриотической российской организации «Юнармия» в неподконтрольной части Донецкой области создали свою – «Молодая Гвардия – Юнармия». Чем будет заниматься организация, уже можно понять по примеру российской «Юнармии».

«Товарищи юнармейцы, поздравляю вас с торжественным днем принятия присяги. Сегодня у вас важнейшее событие – вы присягаете на верность Родине и народу «ДНР». Уверен, что это событие станет одним из самых важных в вашей жизни», – так поздравляет подростков главарь оккупационной администрации Денис Пушилин.

77 донецких школьников стали первыми участниками «Молодой гвардии – Юнармии», и 9 мая примут участие в так называемом параде Победы.

Я считаю, что патриотами не рождаются, ими становятся

Один из подростков, говоря о своём участии в «Юнармии», восхищенно отметил: «Просто перехватывает дух, когда видишь, какая у нас могучая «армия», когда видишь, что есть кому постоять за нас. Мне, когда предложили участвовать в этом, я чуть дар речи не потерял. Я считаю, что патриотами не рождаются, ими становятся».

В представлении этого подростка, вооруженные формирования, пятый год контролирующие город, – это «армия», а люди в камуфляже – военные и герои. Так теперь учат в школе.

Воспитывать «патриотизм» у детей на оккупированных территориях будут теми же методами, что и в России. За основу взята модель российской «Юнармии». Ее создали в 2016-м под крылом Министерства обороны. Чем же она занимается?

Российские «юнармейцы» посещают ветеранов «Великой отечественной войны», убирают памятники советских солдат, но главное – занимаются военной подготовкой. Там все серьезно: вплоть до военных сборов. В соревнованиях дети показывают свою военную подготовку: стрельбу, рукопашный бой и ориентирование.

Российский Архангельск. Юнармейцы отрабатывают антитеррористическую операцию. Учатся освобождать заложников и захватывать террористов.

Очень помогает почувствовать атмосферу боевых действий

«Мне понравились эти учения, потому что много холостой стрельбы, гранат, дымовые шашки. Очень помогает почувствовать атмосферу боевых действий», – говорит Кирилл Федяевский, участник «Юнармии».

«О такой войнушке мечтает, пожалуй, каждый школьник», – говорит за кадром журналист, отмечая, что готовил детей к учениям представитель спецназа.

«Меня зовут Лиза, рядом со мной мои друзья-юнармейцы. Самым маленьким из нас только 8 лет» – это уже Москва, Министерство обороны России проводит телемост юнармейцев России с их маленькими «коллегами» в Сирийском Дамаске. Сюжет на телеканале «Звезда» сопровождается таким монологом журналиста: «Общительности юнармейцам не занимать, ведь их учат не только обращаться с оружием, прыгать с парашютом и ориентироваться на местности. Наряду с будущими командирами здесь воспитывают инженеров, программистов – смену страны. И армия эта прирастает с каждым днём».

«Юнармия», пожалуй, самая массовая детская военная организация в России, к 9 мая в ней ожидают полмиллиона школьников. Перед новым годом в рядах юнармейцев было 300 тысяч школьников. Действует движение не только в крупных городах России, но и в отдалённых посёлках. К примеру, в Курагино Красноярского крае дети вступают в «Юнармию» с настроем воевать.

«Покуда ты с теми, кто небо и землю хотят у нас взять, свободу и честь! Покуда ты с ними – ты враг! И здравствует кара месть», – такие стихи с надрывом читает девочка Лиза перед тем, как вступить в ряды «юнармейцев».

Кроме военной подготовки, с детьми ведётся и идеологическая работа. К примеру, информационное направление «Юнармии» в Московской области курирует телеведущий Роман Бабаян. Он ведет ток-шоу «Право голоса» на ТВЦ и так общается с гостям: «Мне все равно, что вы там считаете своей землей», – перебивает он поляка, который в его шоу играет приблизительно такую роль, как украинцы в шоу Владимира Соловьева. «Уважаемый Якуб... или неуважаемый», – заявляет Бабаян, рассказывая, что Советский Союз не развязывал вместе с Гитлером Вторую мировую войну. Гость безуспешно пытается вклиниться в беспрерывный монолог. «Русофобские выпады Польши останутся безнаказанными?» – тема опроса зрителей в одной из его программ.

В этом ролике «Юнармия» доступно объясняет детям историю в «правильной» идеологической интерпретации: Россия все время вела оборонительные войны, но при этом ее площадь выросла в 30 раз... она самая миролюбивая, но при этом сильная и большая страна мира, и вы тоже станете в ряды ее защитников.

Донецких юнармейцев-молодогвардейцев пока привлекут лишь к шествию ко «Дню победы», говорят СМИ сепаратистов. «Для нас была большая честь, когда нам предложили пройти парадной коробкой и открыть парад», – рассказывает донецкая школьница Валентина.

«Успехов, чтобы вся Украина была свободная от бандеровских, бандитских формирований. Вперёд, за родину!» – наставляет детей пожилой человек в медалях, представленный ветераном Второй мировой.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).