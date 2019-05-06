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В Луганске «брали Рейхстаг». Стрельба, взрывы, советские песни – это реконструкция событий 1945-го, для которой в Рейхстаг «нарядили» Институт культуры и искусств. Как это выглядело, вызвало ли интерес жителей, и зачем людям, пострадавшим от войны, устраивают игры в войну?

Роль Рейхстага в группировке «ЛНР» отвели зданию Института культуры и искусств. На фасаде учебного заведения вывесили полотно, на котором изображен Рейхстаг в том виде, в каком он был в 1945 году. Перед входом соорудили баррикады, поставили противотанковые ежи и что-то, изображающее немецкий танк. Атаковавшие Рейхстаг солдаты подъезжали на мотоциклах и автомобилях периода Второй мировой войны. Использовалось в реконструкции и оружие того времени. Несколько минут стрельбы и взрывов, и на крыше здания водрузили красное знамя. Вот что подконтрольным боевикам СМИ рассказали организаторы реконструкции.

«В реконструкции взятия штаба Рейхстага есть неточности, и она не является полностью достоверной, цель такой реконструкции передать дух, атмосферу тех событий и чувство гордости за Великую Победу», – рассказали организаторы реконструкции одному из подконтрольных группировке «ЛНР» СМИ.

Жители центра города испугались выстрелов и взрывов – Алексей Фалин

Хлеба нет, так устраивают зрелища, комментирует «взятие Рейхстага» в Луганске блогер Алексей Фалин. По его мнению, такое событие призвано отвлечь людей от проблем с деньгами, работой, транспортом. Удалось ли им это, не ясно, но напугать людей, живущих в центре города, получилось.

Думали, что вновь начались боевые действия

«Они начали стрелять и устраивать взрывы. И забыли предупредить людей. Половина центра Луганска испугалась. Кто не знал, что происходит. Думали куда бежать и прятаться. Что вновь начались боевые действия», – говорит Алексей Фалин.

Также, по мнению Алексея Фалина, это событие на ряду с парадом на 9 мая – элемент российской пропаганды. Показать, что на тех территориях, в отличие от Украины, помнят и чтут подвиг советских солдат. Ну а до сих пор пользуются тематикой Второй мировой войны по принципу – если нечем гордиться сейчас, будем гордиться прошлым.

Такие представления сейчас вызывают у людей больше раздражения – Денис Казанский

Других свершений и побед в «республиках» нет, поэтому продолжает активно использоваться, как и в России, тематика Второй Мировой войны, говорит донецкий блогер Денис Казанский. Однако в этом случае, это больше похоже на отмывание денег, которые выделяются на пропаганду. Часть идет на постановку, остальное в карманы организаторов.

Люди пишут: вы что, сдурели?

«Мне кажется, что вот такие представления сейчас вызывают у людей больше раздражения. Я много читал комментариев в Луганских группах. Т.е. тех луганчан, которые там находятся. Много возмущенных комментариев. Люди пишут: вы что, сдурели? У нас много нерешенных проблем, а вы выкидываете деньги непонятно на что», – рассказал Денис Казанский.

Один из российских ютуб-каналов разместил у себя видео штурма Рейхстага в Луганске. При практически двух тысячах просмотров значок «нравится» поставили только 7 человек. Людей, которым не понравилось, в 10 раз больше. И судя по комментариям под этим видео, действо оказалось зрителям не по душе.

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