В анексованому Росією Криму «Нічні вовки» провели мотопробіг

В анексованому Росією Криму на площі перед будівлею контрольованої Москвою Ради міністрів Криму 16 березня зібралися учасники прокремлівського руху «Нічні вовки». Вони влаштували мотопробіг від Сімферополя до Севастополя. Після цього поїхали до гори Гасфорт. Там організатори запланували заходи до 5-річчя так званої «кримської весни».

У понеділок в Криму чекають на приїзд російського президента Володимира Путіна.

Рівно п’ять років тому, 16 березня 2014 року, під дулами автоматів окупаційних російських військ, у Криму провели так званий «референдум» про приєднання півострова до Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».