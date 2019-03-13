Європарламент ухвалив резолюцію про боротьбу з російською пропагандою

Європейський парламент ухвалив резолюцію з рекомендаціями Раді ЄС і голові дипломатії Євросоюзу Федеріці Могеріні, спрямованими на протидію пропаганді «з боку Росії та інших ворожих суб’єктів».

Зокрема, Європарламент рекомендував «підвищити обізнаність про дезінформаційні кампанії Росії», які, на думку депутатів, є «основним джерелом дезінформації в Європі».

Євродепутати пропонують розробити «юридичні рамки як на рівні союзу, так і на міжнародному рівні, щоб протистояти гібридним загрозам, кібервійні та інформаційній війні». Вони рекомендують Раді ЄС та Могеріні передбачити «адресні санкції щодо відповідальних за організацію та проведення таких кампаній».

Окрему увагу в документі приділяється захисту виборів у ЄС від стороннього втручання. У рекомендаціях вказується, що держави ЄС повинні стежити за тим, щоб виборчі закони враховували «потенційні загрози, що виникають через кампанії з дезінформації».

За резолюцію проголосували 489 парламентарів, проти – 148, ще 30 – утрималися.

Раніше депутати Європарламенту підтримали резолюцію, згідно з якою Росія більше не може вважатися стратегічним партнером ЄС. В якості причини вказані анексія Криму, «пряма і опосередкована» участь у конфлікті на Донбасі, а також порушення територіальної цілісності Грузії та Молдови.