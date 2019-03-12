Європарламент більше не вважає Росію стратегічним партнером ЄС

Депутати Європарламенту 12 березня підтримали резолюцію, згідно з якою Росія більше не може вважатися стратегічним партнером Європейського союзу. Причинами цього вказані анексія Криму, «пряма та опосередкована» участь в конфлікті на сході України, а також порушення територіальної цілісності Грузії та Молдови.

Резолюцію ухвалили на підставі доповіді, яка містить низку претензій до Росії. Наприклад, у документі згадується отруєння колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля, кібератаки та ймовірні зв’язки Москви з «популістськими силами» всередині ЄС.

В Європарламенті наголосили, що повернення до звичного стану речей можливе, якщо Росія відновить територіальну цілісність України.

Міжнародне співтовариство визнало окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.