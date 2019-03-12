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12 Березень 2019, Київ 16:01
Новини | Міжнародні

Європарламент більше не вважає Росію стратегічним партнером ЄС

Європарламент ухвалив резолюцію, щодо партнерства с Росією

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Депутати Європарламенту 12 березня підтримали резолюцію, згідно з якою Росія більше не може вважатися стратегічним партнером Європейського союзу. Причинами цього вказані анексія Криму, «пряма та опосередкована» участь в конфлікті на сході України, а також порушення територіальної цілісності Грузії та Молдови.

Резолюцію ухвалили на підставі доповіді, яка містить низку претензій до Росії. Наприклад, у документі згадується отруєння колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля, кібератаки та ймовірні зв’язки Москви з «популістськими силами» всередині ЄС.

В Європарламенті наголосили, що повернення до звичного стану речей можливе, якщо Росія відновить територіальну цілісність України.

Попри очевидні свідчення того, що військові, яких прозвали «зеленими чоловічками», підпорядковуються Москві, Росія завела кампанію послідовного заперечення або замовчування їхнього походження і ролі в подальшій анексії Криму
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Міжнародне співтовариство визнало окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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