США виводять увесь дипломатичний персонал із Венесуели

Державний секретар США Майк Помпео доручив вивести увесь дипломатичний персонал США з Венесуели через кілька годин після того, як Вашингтон запровадив санкції проти російського банку через його діяльність із державною нафтовою компанією Венесуели PDVSA.

«Це рішення відображає погіршення ситуації у Венесуелі, а також свідчить, що присутність дипломатичного персоналу США в посольстві стала обмеженням для політики США», – йдеться у заяві Держдепартаменту 11 березня.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила Ніколаса Мадуро нелегітимним лідером і підтримала лідера опозиції Хуана Гуайдо. Це також зробили понад 50 глав держав та урядів. Чинного президента Ніколаса Мадуро вважають легітимним Росія, Китай, Куба і Мексика.

До рішення Помпео, міністерство фінансів оголосило про санкції проти російського банку «Еврофинанс Моснарбанк», заявивши, що чисті активи банку зросли більш ніж на 50 відсотків протягом 2018 року, попри посилення санкцій США. Майже половиною акцій цього російського банку володіє національний банк Венесуели.

«Еврофинанс Моснарбанк» заявив на своєму сайті, що працює «стабільно» і буде «виконувати всі свої зобов’язання перед клієнтами і партнерами».

У Венесуелі триває конституційна криза, викликана неприйняттям опозицією влади президента Ніколаса Мадуро.

Від 2014 року в країні регулярно спалахують вуличні протести проти президента. Венесуела, що володіє найбільшими запасами нафти, роками потерпає від браку харчів і медикаментів. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку в один мільйон відсотків.