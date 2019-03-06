США продовжують санкції проти Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив про продовження санкцій, запроваджених 2015 року проти Венесуели. Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

У документі, зокрема, зазначається, що ситуація у Венесуелі не покращилася і продовжує становити загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США.

Перші обмежувальні заходи щодо венесуельських чиновників, причетних до порушення прав людини, були запроваджені адміністрацією президента Барака Обами. Потім санкції неодноразово оновлювалися.

У Венесуелі триває конституційна криза, викликана неприйняттям опозицією влади президента Ніколаса Мадуро.

Від 2014 року в країні регулярно спалахують вуличні протести проти президента. Венесуела, що володіє найбільшими запасами нафти, роками потерпає від браку харчів і медикаментів. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку в один мільйон відсотків.

У січні лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента і зажадав проведення незалежних виборів. Гуайдо підтримали США, багато країн Латинської Америки і більшість країн Євросоюзу.

Чинного президента Ніколаса Мадуро вважають легітимним Росія, Китай, Куба і Мексика. Москва звинувачує Вашингтон в намірі силою змінити владу у Венесуелі.