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06 Березень 2019, Київ 08:50
Новини | Міжнародні

США продовжують санкції проти Венесуели

Ситуація у Венесуелі не покращилася і продовжує становити загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США, йдеться в заяві президента Дональда Трампа

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Президент США Дональд Трамп заявив про продовження санкцій, запроваджених 2015 року проти Венесуели. Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

У документі, зокрема, зазначається, що ситуація у Венесуелі не покращилася і продовжує становити загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США.

Перші обмежувальні заходи щодо венесуельських чиновників, причетних до порушення прав людини, були запроваджені адміністрацією президента Барака Обами. Потім санкції неодноразово оновлювалися.

У Венесуелі триває конституційна криза, викликана неприйняттям опозицією влади президента Ніколаса Мадуро.

Від 2014 року в країні регулярно спалахують вуличні протести проти президента. Венесуела, що володіє найбільшими запасами нафти, роками потерпає від браку харчів і медикаментів. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку в один мільйон відсотків.

Протести у Венесуелі: супротивники режиму Мадуро заполонили вулиці столиці – відео
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Протести у Венесуелі: супротивники режиму Мадуро заполонили вулиці столиці – відео

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У січні лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента і зажадав проведення незалежних виборів. Гуайдо підтримали США, багато країн Латинської Америки і більшість країн Євросоюзу.

Чинного президента Ніколаса Мадуро вважають легітимним Росія, Китай, Куба і Мексика. Москва звинувачує Вашингтон в намірі силою змінити владу у Венесуелі.

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