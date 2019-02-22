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22 Лютий 2019, Київ 23:04
Новини | Міжнародні

Сутички на кордоні Венесуели і Бразилії: щонайменше 1 людина загинула

Офіційний президент Венесуели Ніколас Мадуро – прихильник закриття кордонів, щоб не допустити доставки гуманітарної допомоги, перш за все зі США

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Перший кровопролитний інцидент стався 22 лютого в районі кордону Венесуели з Бразилією. Вранці венесуельські солдати оточили прикордонний пункт у селі Кумаракапай.

Прихильники опозиції перекрили дорогу військовій автоколоні, протестуючи проти закриття кордону. Солдати почали стріляти, одна людина загинула, ще декілька – поранені.

Опозиційний лідер Венесуели Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом – виступає за доставку іноземної гуманітарної допомоги венесуельцям, які потерпають від економічної кризи в країні.

Офіційний президент Венесуели Ніколас Мадуро – прихильник закриття кордонів, щоб не допустити доставки допомоги, перш за все із США. Він заявляє, що гуманітарна допомога – засіб для встановлення у Венесуелі режиму, вигідного США.

Мадуро про гуманітарну допомогу зі США: «Погане і дешеве шоу олігархії» – відео
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Мадуро про гуманітарну допомогу зі США: «Погане і дешеве шоу олігархії» – відео

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Гуайдо визнали тимчасовим главою держави більшість країн Латинської Америки, США, Канада, Ізраїль, а також частина країн Євросоюзу.

Мадуро раніше закликав провести в країні дострокові парламентські вибори, виступивши проти президентських. Він звинуватив Сполучені Штати Америки в підготовці збройного вторгнення в країну. Керівництво Збройних сил заявляє про підтримку Мадуро. Його визнають легітимним президентом також Росія, Куба, Туреччина і Китай.

Венесуела, що володіє найбільшими запасами нафти, роками потерпає від браку харчів і медикаментів. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку в мільйон відсотків. Від 2014 року в країні регулярно спалахують вуличні протести проти президента. Три мільйони людей, близько десятої частини населення, залишили країну за останні роки.

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