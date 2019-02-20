Армію Венесуели привели в бойову готовність перед постачанням гуманітарної допомоги зі США

Армію Венесуели привели в бойову готовність перед анонсованим постачанням гуманітарної допомоги зі США. Військові вирішили зупинити повітряне й морське сполучення з островами Аруба, Бонейре й Кюрасао, які перебувають під юрисдикцією Нідерландів.

«Збройні сили залишатимуться розміщеними у бойовій готовності вздовж кордонів… щоб уникнути будь-якого порушення територіальної цілісності», – заявив міністр оборони Владімір Падріно, який підтримує президента Ніколаса Мадуро.

Опозиційний лідер і самопроголошений виконувач обов’язків президента Хуан Гуайдо закликав доставити допомогу «так чи інакше».

Мадуро вважає, що вантажі зі США стануть прикриттям для американського військового вторгнення.

Гуайдо повідомляв, що гуманітарну допомогу до Венесуели мають доставити 23 лютого.

Наприкінці січня лідер опозиційних протестів і голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе президентом країни, заявивши, що Мадуро не може виконувати свої обов’язки. Його визнали тимчасовим главою держави більшість країн Латинської Америки, США, Канада, Ізраїль, а також частина країн Євросоюзу.

Мадуро раніше закликав провести в країні дострокові парламентські вибори, виступивши проти президентських. Він звинуватив Сполучені Штати Америки в підготовці збройного вторгнення в країну. Керівництво збройних сил заявляє про підтримку Мадуро. Його визнають легітимним президентом також Росія, Куба, Туреччина і Китай.

Венесуела, що володіє найбільшими запасами нафти, роками потерпає від браку харчів і медикаментів. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку в мільйон відсотків. Від 2014 року в країні регулярно спалахують вуличні протести проти президента. Три мільйони людей, близько десятої частини населення, залишили країну за останні роки.