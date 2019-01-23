Венесуела: опозиційний лідер оголосив себе виконувачем обов’язків президента

Венесуельський опозиційний лідер Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов’язків президента.

Під час багатотисячного мітингу 35-річний політик заявив, що він «бере на себе відповідальність виконувача влади країни».

Він пообіцяв створити перехідний уряд та провести вільні вибори.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що визнає Гуайдо легітимним виконувачем обов’язків президента.

10 січня Ніколас Мадуро в черговий раз вступив на посаду президента Венесуели. Нинішній президентський термін має тривати до 2025 року. Він обіймав посаду президента Венесуели з 2013 року.

Парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.