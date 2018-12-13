Мадуро звинуватив радника Трампа в підготовці держперевороту в Венесуелі

Лідер Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив радника президента США з нацбезпеки Джона Болтона в підготовці перевороту в його країні.

За словами Мадуро, крім повалення венесуельського уряду, Болтон хотів організувати його вбивство. Президент Венесуели стверджує, що в нападі нібито повинна була брати участь група з семисот найманців.

На цьому тижні Мадуро оголосив, що Сполучені Штати планують державний переворот у Венесуелі, щоб, як він висловився, «підірвати демократичне життя» в країні.

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У вересні американські ЗМІ повідомляли, що представники США в минулому році кілька разів зустрічалися з венесуельськими військовими, які планували повалення Мадуро. Змовники нібито просили США про сприяння, але в Вашингтоні вирішили, що робити його недоцільно, і плани державного перевороту зійшли нанівець.

Білий дім не прокоментував повідомлення ЗМІ, заявивши лише, що «продовжує підтримувати ідею мирного та впорядкованого повернення Венесуели до демократії». Президент США Дональд Трамп раніше не виключив силові сценарії вирішення кризи в Венесуелі. До цього реакція Вашингтона на репресії венесуельської влади проти опозиції зводилася лише до економічних санкцій.