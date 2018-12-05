Путін висловив підтримку лідеру Венесуели Мадуро, який відвідав Москву

Президент Росії Володимир Путін висловив підтримку лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро, який приїхав до російської столиці Москви.

За словами Путіна, Москві відомо, що «ситуація у Венесуелі залишається жахливою». Президент Росії додав, що підтримує спроби свого венесуельського колеги «досягти розуміння у суспільстві».

Путін також засудив «будь-які спроби змінити ситуацію силою».

Багата на нафту Венесуела охоплена економічною та політичною кризою із 2010 року, коли президентом був Уґо Чавес.

Путін наголосив, що російські економічні стосунки з Венесуелою пройшли через «дуже складні часи» в останні роки.

«Ми в змозі перемогти негативний тред і цього року спостерігаємо певний ріст», – додав президент Росії.

Москва прийшла на допомогу Венесуелі минулоріч, реструктурувавши борг. Тоді латиноамериканська країна була на межі дефолту через падіння цін на нафту й жорсткі санкції з боку США.

Венесуелу вже покинули мільйони людей. У ній спостерігаються гіперінфляція та значні скорочення запасів продуктів харчування. Минулого тижня Організація Об’єднаних Націй оголосила, що фінансуватиме проекти допомоги у сфері охорони здоров’я та постачання продуктів.