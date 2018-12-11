До Венесуели прибули два російські бомбардувальники, здатні перевозити ядерну зброю

До Венесуели прибули два російські стратегічні бомбардувальники «Ту-160», здатні перевозити ядерну зброю, повідомило Міністерство оборони Росії.

У відомстві зазначили, що літаки прибули до аеропорту біля Каракаса 10 грудня, однак не уточнили, чи була на борту якась зброя.

Венесуела отримала бомбардувальники через кілька днів після візиту до Москви президента країни Ніколаса Мадуро, який шукає підтримки Кремля на тлі венесуельської економічної кризи.

Останніми роками Венесуела купила в Росії військове обладнання на мільйони доларів.

Під час церемонії в аеропорту міністр оборони Венесуели Владімір Падріно привітав близько 100 російських пілотів та інших службовців.

«Ми також готуємося захищати Венесуелу до останнього дюйма, коли це буде необхідно», – сказав міністр.

Літаки «Ту-160» здатні вдвічі перевищувати швидкість звуку й перевозити ядерні або звичайні ракети.

Агентство Associated Press зазначає, що востаннє Венесуела отримувала «Ту-160» п’ять років тому. До цього російські бомбардувальники та військові кораблі прибували до країни у 2008 році на тлі війни між Росією та Грузією.