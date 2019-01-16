Парламент Венесуели оголосив Ніколаса Мадуро узурпатором

Парламент Венесуели оголосив президента країни Ніколаса Мадуро узурпатором. Про це повідомляє агентство Reuters.

Національна асамблея, більшість в якій належить опозиції, вважає недійсними всі рішення, які приймає глава держави.

Ніколас Мадуро в черговий раз вступив на посаду президента Венесуели 10 січня. Нинішній президентський термін триватиме до 2025 року. У вівторок американський телеканал CNN повідомив, що США розглядають можливість визнання глави опозиційного парламенту Венесуели Хуана Гуаідо легітимним президентом країни замість Ніколаса Мадуро. Джерела телеканалу також розповіли, що у Вашингтоні не виключають посилення санкцій проти Каракаса. Зокрема не виключається введення повного ембарго на венесуельську нафту.

Мадуро обіймає посаду президента Венесуели з 2013 року. Тоді він виграв вибори, які пройшли після смерті колишнього лідера країни Уго Чавеса. Нинішній президент виступає за продовження економічної політики свого попередника, яку той називав "боліваріанської соціалізмом".

США і держави Латинської Америки раніше вже називали Мадуро узурпатором. Політика критикують за порушення прав людини. Крім того, у Венесуелі не припиняється гуманітарна криза. У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало збільшуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.