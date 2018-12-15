Росія повернула з Венесуели здатні нести ядерну зброю літаки

Росія заявила, що два бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, повернулися з Венесуели на аеродром постійного базування.

«Літаки пролетіли через повітряний простір над Атлантичним океаном, Карибським басейном, Норвезьким і Баренцевим морями. Стратегічні бомбардувальники Ту-160 пролетіли понад 12 тисяч кілометрів і дозаправлялися в повітрі», – повідомило 15 грудня міністерство оборони Росії.

Раніше цього тижня, 10 грудня, два російські бомбардувальники прибули в аеропорт поблизу столиці Венесуели Каракаса. Цей крок розкритикували Сполучені Штати, а Організація американських держав висловила стурбованість із цього приводу

Державний секретар США Майк Помпео у мережі Twitter заявив, що «російський і венесуельський народи мають побачити, що це таке: два корумповані уряди витрачають державні кошти, а також руйнують свободу, коли їхні люди страждають».

Речник Кремля Дмитро Пєсков 11 грудня назвав ці коментарі «недипломатичними» та «абсолютно неприйнятними».