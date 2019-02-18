У Венесуелу не пустили депутатів Європарламенту

У Венесуелу не пустили групу депутатів Європарламенту, які прилетіли в країну, щоб зустрітися з опозиційним лідером Хуаном Гуайдо. Про це повідомив учасник делегації Естебан Понс.

Причину заборони на в’їзд європарламентарів не пояснили. На деякий час були вилучені їхні паспорти.

У свою чергу міністр закордонних справ Венесуели написав у Twitter, що про недопуск в країну депутатів Європарламенту попередили за декілька днів до поїздки. У Каракасі стверджують, що у них були таємні мотиви, які загрожують стабільності та миру в Венесуелі.

У кінці січня лідер опозиційних протестів і голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе президентом країни, заявивши, що Мадуро не може виконувати свої обов’язки. Його визнали тимчасовим главою держави більшість країн Латинської Америки, США, Канада, Ізраїль, а також частина країн Євросоюзу.

Мадуро раніше закликав провести в країні дострокові парламентські вибори, виступивши проти президентських. Він звинуватив Сполучені Штати Америки в підготовці збройного вторгнення в країну. Керівництво збройних сил заявляє про підтримку Мадуро. Його визнають легітимним президентом також Росія, Куба, Туреччина і Китай.

Венесуела, що володіє найбільшими запасами нафти, роками потерпає від браку харчів і медикаментів. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку в мільйон відсотків. Від 2014 року в країні регулярно спалахують вуличні протести проти президента. Три мільйони людей, близько десятої частини населення, залишили країну за останні роки.