Гуайдо: для відсторонення Мадуро можливі «будь-які заходи»

Опозиційний лідер Венесуели Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом, й якого визнали в такому статусі США і низка інших країн, закликав міжнародне співтовариство розглянути «будь-які заходи» для того, щоб домогтися відсторонення від влади президента Ніколаса Мадуро – після того, як підпорядковані Мадуро поліцейські і військові зірвали в суботу спробу доставити в країну гуманітарну допомогу з Колумбії і Бразилії.

Гуайдо, який зараз перебуває в Колумбії, також написав в твітері, що в найближчі дні зустрінеться з представниками закордонних країн, які підтримують його. Для звільнення країни, написав він, необхідно поєднання «зовнішнього і внутрішнього тиску» на режим Мадуро.

Очікується, що в понеділок він зустрінеться з віце-президентом США Майклом Пенсом, який в суботу знову виступив із заявою на підтримку венесуельської опозиції.

А держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати «вживуть заході» проти «тих, хто перешкоджає відновленню демократії у Венесуелі».

Гуайдо і його прихильники в суботу особисто брали участь у спробі доставити гуманітарну допомогу з США, з Колумбії до Венесуели. На кордоні, однак, їх зустріли кордони Національної гвардії, оскільки Ніколас Мадуро раніше заборонив доставку гуманітарних вантажів в країну, називаючи її елементом зовнішнього тиску з метою домогтися зміни влади. Силові структури Венесуели й далі підкоряються Мадуро. На кордоні відбулися зіткнення. Дві вантажівки з гуманітарними вантажами були підпалені, інші були змушені повернутися на склад у Колумбії.

Зіткнення відбулися також на одному з прикордонних переходів із Бразилією та в низці міст Венесуели. Поліція застосовувала сльозогінний газ і кілька разів відкривала вогонь по людях. За останніми даними, дві людини були вбиті, десятки постраждали.

Ніколас Мадуро звинуватив владу Колумбії у підтримці Гуайдо, оголосив про розрив дипломатичних відносин з цією країною і зажадав від колумбійських дипломатів покинути Венесуелу.

У Венесуелі політична криза супроводжується економічною. Країна, яка володіє найбільшими запасами нафти, роками потерпає від браку харчів і медикаментів. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку в мільйон відсотків. Від 2014 року в країні регулярно спалахують вуличні протести проти президента. Три мільйони людей, близько десятої частини населення, залишили країну за останні роки.