У Конгресі розглянуть законопроект про вплив Росії у Венесуелі

До Палати представників Конгресу США внесли законопроект, який передбачає оцінити ризики російського впливу в Венесуелі і розробити стратегії протистояння йому. Документ внесла член Палати представників від Флориди, демократ Деббі Вассерман-Шульц, її підтримали ще кілька законодавців – три демократи і один республіканець.

Документ також передбачає «оцінку придбання активів Citgo в Сполучених Штатах іноземними інвесторами» – мова йде про дочірню компанію венесуельської нафтогазової корпорації PDVSA, що опинилася під санкціями США. Значний пакет акцій Citgo належить «Роснефти».

Текст документа поки не опублікований, і подробиці запропонованих заходів невідомі.

Росія в нинішньому протистоянні в Венесуелі підтримує президента Ніколаса Мадуро. Сполучені Штати і їх союзники, навпаки, вважають легітимним тимчасовим президентом главу парламенту і лідера опозиції Хуана Гуайдо.

Ніколас Мадуро прийшов на посаду в 2013 році після смерті Уґо Чавеса. У січні 2019 року відбулася процедура його інавгурації на другий термін. Це сталося через вісім місяців після виборів у травні 2018 року. Те голосування відбувалося за умов бойкоту опозиції та на тлі звинувачень у фальсифікації. США та багато інших країн так і не визнали легітимності обрання Мадуро на другий термін.

Наприкінці січня лідер опозиційних протестів і голова Національної асамблеї (парламенту) Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни, заявивши, що Мадуро не може виконувати свої обов’язки.