Венесуела: Мадуро наказав перенести офіс державної нафтогазової компанії до Москви

Президент Венесуели Ніколас Мадуро, легітимність якого не визнають багато країн світу, наказав закрити офіс державної нафтогазової компанії PDVSA в Лісабоні і перенести його в Москву.

Про це оголосила віце-президент країни Делсі Родрігес, повідомляє агентство Reuters.

Влада США запровадила проти PDVSA санкції. У країні заморожені активи компанії на $7 мільярдів, також діють обмеження для міжнародних компаній на співпрацю з PDVSA.

Ніколас Мадуро прийшов на посаду в 2013 році після смерті Уґо Чавеса. У січні 2019 року відбулася процедура його інавгурації на другий термін. Це сталося через вісім місяців після виборів у травні 2018 року. Те голосування відбувалося за умов бойкоту опозиції та на тлі звинувачень у фальсифікації. США та багато інших країн так і не визнали легітимності обрання Мадуро на другий термін.

Наприкінці січня лідер опозиційних протестів і голова Національної асамблеї (парламенту) Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни, заявивши, що Мадуро не може виконувати свої обов’язки. Його визнали тимчасовим главою держави більшість країн Латинської Америки, США, Канада, Ізраїль, а також частина країн Євросоюзу.